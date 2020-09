«La historia de 'Les Candases' es dura, pero la gente debe conocerla» El director asturiano J. K. Álvarez, autor del documental. / E. C. J. K. Álvarez, director de cine | «Hay familiares que siguen sin poder ir al Cabo Peñas. Me ha llamado la atención el miedo heredado» ALICIA GARCÍA-OVIES CANDÁS. Lunes, 14 septiembre 2020, 02:22

Hace 80 años, ocho mujeres fueron trasladadas en un camión desde la sede de la Falange de Candás hasta el entorno del Cabo Peñas para ser asesinadas. Sus cuerpos aparecieron poco después en la costa de Bañugues, y los vecinos las enterraron en una fosa común en el cementerio. Esos trágicos hechos saltan ahora a la pantalla de la mano del director asturiano J. K. Álvarez. El documental será presentado el sábado 19 en el Teatro Prendes.

-¿Cómo surgió la idea de hacer el documental?

-Amelia, la alcaldesa de Carreño, me contó la historia y me pareció que debía ser contada. La gente ha de saber lo que pasó. Me entrevisté con las familias y comenzamos a trabajar y hasta hoy.

-¿Le ha afectado la historia?

-Es una historia dura y para mí no ha sido fácil contarla. Eran ocho madres y hermanas. Eran inocentes. Una de las mujeres estaba con su hija cuando se la llevaron de casa y lo vio. En una ficción tú manejas los hilos, pero aquí no. Nunca me había visto en algo así. No fue un tema político, la guerra ya había acabado.

-¿Qué ha sido lo más complicado?

-Que ya han pasado 80 años. Y arrojar luz sobre eso es complicado porque no hay información. Una de las mujeres tenía entre 18 y 19 años cuando la mataron. Que se sepa no hay fotografías de ella. Sí de su familia, pero de ella, no. Además, la gente en aquella época no hablaba. Incluso ahora que ha pasado tanto tiempo les sigue costando.

-¿Cómo lo han vivido las familias?

-Hay algunas personas, por ejemplo, que no quieren ir al Cabo Peñas. No pueden. Me llamó mucho la atención el miedo heredado. Pero al final son ellos quienes cuentan la historia. El documental no tiene voz narrada, son los familiares, uno detrás de otro, contando su historia.

-Su cortometraje 'Quiero contarte algo' ha sido preseleccionado para los premios Goya.

-Cuando trabajo solo quiero hacerlo lo mejor posible. Nunca pienso en los premios. Intento dar la mejor versión.

-¿Tiene algún otro trabajo en marcha?

-En 2021 comenzaremos a grabar una comedia. La idea es arrancar en junio, pero ya estamos con trabajo de preparación y producción.

-¿Está nervioso por el estreno?

-Tengo curiosidad por ver cómo lo reciben las familias. Espero que lo vean como algo limpio. Mi intención ha sido plasmarlo de una forma fiel, he querido contardo tal y como fue. No solo los hechos, sino también las secuelas que han dejado.