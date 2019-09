«Es un honor ser cronista, llevo muchos años investigando la historia de Corvera» El ya cronista de Corvera, José Ramón Rodríguez. / OMAR ANTUÑA José Ramón Rodríguez, elegido por unanimidad, celebra el reconocimiento y se muestra deseoso de trabajar codo a codo con el departamento de Cultura S. GONZÁLEZ LOS CAMPOS. Miércoles, 25 septiembre 2019, 00:16

Corvera tiene desde ayer cronista oficial. El cargo ha recaído en José Ramón Rodríguez, que logró poner de acuerdo a todos los miembros de la corporación. «Estoy muy contento, es muy emocionante que te reconozcan en tu pueblo», decía ayer el historiador.

Nació en La Ablaneda en 1934, aunque la mayor parte de su vida la pasó en Entrevías, al que dedicó su libro con motivo del medio siglo del barrio. Su pasión por la historia del concejo viene de lejos, «desde siempre he sido un lector empedernido, me gusta mucho leer», afirma José Ramón Rodríguez, que pasa varias horas al día en la biblioteca de Los Campos, que desde este mismo año lleva su nombre.

En Entrevías hizo su vida junto a su esposa María Dolores, con quien tiene dos hijos, José Ramón y Lidia Clara Rodríguez, directora general de Política y Planificación Sanitarias del Principado. Cursó la enseñanza primaria en la Escuela Mixta de Los Campos y en la escuela de niños de Molleda. Posteriormente hizo Formación Profesional en la Escuela de Maestría Industrial 'Juan Antonio Suances' de Avilés con la titulación de Maestro Industrial de la rama eléctrica, especialidad de Instalaciones y Redes. Trabajó 36 años en Ensidesa y fue el primer presidente de la Asociación de Vecinos 'Xuníos' de Los Campos, precedente de la actual entidad vecinal de la localidad.

«Es honor ser cronista porque llevo muchos años estudiando la historia de Corvera», recalcaba ayer José Ramón Rodríguez, que mientras el Pleno aprobaba su distinción él rebuscaba entre los libros de la biblioteca. A pesar de las horas dedicadas a indagar en el pasado del concejo este nunca deja de sorprenderle. «Se pueden encontrar muchos tesoros que siguen escondidos en los libros de historia», comentó el nuevo cronista.

Las tareas que le ha encomendado la corporación local pasan por redactar anualmente una crónica del concejo en la que se recojan los principales acontecimientos sociales, culturales, políticos y de todo tipo relacionados con el municipio. Él ya está deseando ponerse a trabajar pero primero «debo tener una reunión con los responsables de Cultura del Ayuntamiento para coordinar las tareas».

Indagar en la historia es su hobby y ahora podrá hacerlo de manera oficial. La Guerra Civil o la industria son dos de los temas que le interesan y sobre los que ya ha recabado material para escribir. «No me he marcado aún objetivos, haré lo que pueda pero Corvera tiene mucha historia y hay que darla a conocer», señaló el cronista, aunque reconoce que los años 30 son en los que más se centra. «La Guerra Civil me interesa mucho, explicar la represión que se vivió en Corvera y las circunstancias ingratas que tuvieron que vivir los vecinos, entre ellos mi padre», confiesa.

Su labor de investigación le llevó a ganar el premio Corverano Ejemplar de 2013, que después conseguiría también su hija. Pero no solo eso, el reconocimiento le llega de otros historiadores que se han valido de sus trabajos para ilustrar sus investigaciones. La comisión que le eligió como cronista ha destacado su «exhaustivo trabajo compilador y divulgador sobre la Historia de Corvera de impecable ejecución y de impagable desarrollo».

Él fue una de las fuentes que ayudó a grabar el vídeo 'Los Campos en mi memoria' con el que se inauguró la ampliación del centro cultural de la localidad. Su propia historia y la de su familia, que comenzó con sus padres Julián y María Josefa, es la que ahora debe poner en valor para darla a conocer fuera del municipio. El Ayuntamiento organizará un acto en octubre con la presencia del propio José Ramón Rodríguez, representantes políticos y del tejido asociativo del concejo para oficializar el nombramiento.