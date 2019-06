El hotel canino de Villa ya tiene licencia de construcción

El Ayuntamiento de Corvera otorgará la licencia de obra para la construcción de un hotel canino en la parroquia, al contar el proyecto con los informes jurídicos y técnicos favorables tanto de la administración local como del Principado, además de amparo del Defensor del Pueblo a instancias de su promotor. «Cuando hay un proyecto que a un gobierno le entusiasma pero incumple la normativa necesaria para poder llevarlo a cabo, no se puede informar de manera favorable porque sería prevaricación. De la misma forma, si un proyecto no gusta pero cumple con todos los requisitos que exige la legislación, no se puede informar de manera desfavorable. Por eso, aunque entendamos la reticencia de los vecinos y vecinas de Villa ante este proyecto, en lo que concierne a la obra, el Ayuntamiento está obligado a conceder la licencia», asegura el equipo de gobierno.

Los vecinos de Villa, pese a no apoyar el proyecto, han agradecido al Ayuntamiento el hecho de haber sido informados en todo momento -a través de la asociación vecinal de la parroquia- de los pasos seguidos del procedimiento, incluyendo la firma de la licencia de obra antes de que se hiciese efectiva.

El Ayuntamiento no tiene una normativa que impida la obra por motivos de distancia a otras viviendas, ni por superficie que deba tener la finca para el desarrollo de la actividad solicitada estando obligado por tanto a aplicar el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, aprobado por Real Decreto en 1961.ç