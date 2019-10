«Una de las ideas del nuevo Plan de Ordenación es dinamizar la construcción» El concejal Laureano López Rivas en el Ayuntamiento. / MARIETA Defiende la necesidad de revisar «una norma de hace veinte años que ni se ajusta a la ley actual ni a la nueva realidad social» Laureano López Rivas Concejal de Urbanismo C. DEL RÍO PIEDRAS BLANCAS. Lunes, 14 octubre 2019, 00:42

Laureano López Rivas, concejal Urbanismo de Castrillón (Izquierda Unida), se enfrenta al reto de sacar adelante una revisión del Plan General de Ordenación confiado de que es posible hacerlo en esta legislatura, dispuesto a dejarse asesorar por profesionales y sensible a las demandas no solo del resto de partidos, sino de la ciudadanía. Destaca la capacidad del equipo técnico municipal, independientemente de que en algún momento haya que hacer una contratación externa, y de la anterior concejala de Urbanismo, la alcaldesa.

-¿Cuál es la nueva realidad municipal a la que tiene que dar respuesta esta revisión?

-El municipio ha cambiado mucho en las dos últimas décadas, pero hay algo que es fundamental: se ha agotado el desarrollo urbanístico desde la última revisión. Es algo puramente técnico, pero si nos quedamos anclados en el anterior (el actual) estaríamos muy limitados.

LAS CLAVESVISIÓN COMARCAL «No es de recibo que los municipios estemos por libre haciendo planes de movilidad» CRECIMIENTO «Habrá suelo industrial, tendremos que definir dónde y su gestión, que no será privada en exclusiva» FILOSOFÍA «Vamos hacia una crisis económica y debemos armonizar la construcción con otras 'miradas'»

-También ha cambiado la legislación.

-Ha habido muchos cambios de tipo legal. Estas normas se vienen aplicando con respecto al plan general vigente, aunque en ciertas cosas podría haber contradicciones. Ahora no las hay porque se tiene cuidado.

-¿Cuáles son las directrices de esta revisión del PGOU?

-Es un cambio de enfoque. No solo incide en lo urbano, sino también en la calidad de vida. Es un cambio conceptual que afecta a todo el mundo. Empezando por una visión comarcal y regional, sobre todo en aspectos de movilidad. No es de recibo que los municipios estemos por libre haciendo planes de movilidad.

-Tendrán que llamar a las puertas de los vecinos. ¿Qué respuesta espera tras desacuerdos tan importantes como el de la Ronda Norte?

-Se va a hacer un esfuerzo por llegar a acuerdos. Desde una perspectiva medioambiental, se tratará de facilitar áreas peatonales, caminos, sendas y carriles de bici que no pueden terminar donde lo hace el municipio. O el transporte público o el área central metropolitana cuando existe. Tampoco nadie entendería que un área industrial que abarcara dos concejos no pueda compartirse.

-Tendrán que darse prisa en debatir. Los plazos fijados sobre papel parecen bastante optimistas...

-Sí, eso creen también los técnicos. Es cierto que un plan de este tipo puede llevar mucho tiempo y que no va a ser fácil, aunque nuestra idea es aprobarlo en esta legislatura. La mejor muestra de que vamos en serio son las partidas económicas que destinamos. Antes de acabar el año vamos a aprobar pequeñas cantidades para aspectos simbólicos como el logo y la imagen del plan. En el presupuesto del año que viene ya se van a incluir partidas importantes.

-¿Cómo es un Plan General con perspectiva de género y socioeconómica, tal como lo definen?

-No son las únicas líneas del plan, a nosotros nos gusta llamarlo 'miradas', de hecho va a ser uno de los lemas de su promoción. El objetivo fundamental es conseguir calidad de vida para la gente sin renunciar el desarrollo económico, por supuesto. Por eso el plan tiene que tener muchas miradas. Respecto a la perspectiva de género, celebraremos una serie de charlas con expertos durante el primer trimestre del año para formar al personal técnico porque la 'mirada' de género va más allá del diseño de espacios abiertos e iluminados. El plan también tendrá una mirada medioambiental, de salud y socioeconómica. Pero todas se trabajarán trayendo a profesionales en estas cuestiones que serán los que enriquezcan la visión de los técnicos y trasladen a la ciudadanía la esencia del plan.

-¿Servirá este PGO para revivir el boom urbanístico que Castrillón tuvo en los noventa?

-Esa es una de las ideas. Vamos hacia una crisis económica y una de las ideas del plan es dinamizar la construcción y armonizar un equilibrio entre la expansión de la construcción con esas otras visiones que comentaba anteriormente. Creo que ahí es donde va a estar la discusión. Castrillón es un sitio privilegiado porque tienen aeropuerto, playa y mucha zona para construir. Por eso es importante hacerlo bien.

-Defiende la necesidad de actualizar el plan de ordenación, sin embargo, la mayoría de los convenios urbanísticos no se han ejecutado.

-Porque se han agotado las posibilidades de desarrollo. Esta es otra de las razones para reformar el PGO. Que se revise el plan no quiere decir que se paralicen los parciales. Se van a seguir actualizando en paralelo conforme a la legislación actual.

-Revisémoslos: ¿En qué punto se encuentra el de El Vallín?

-No podría concretar ahora mismo en qué situación exacta está cada uno de ellos. Yo soy nuevo en esto y trabajo estrechamente con los técnicos.

-Refirámonos solo al desarrollo de la finca urbana (según la sentencia del Tribunal Supremo) del Espartal.

-Demarcación de Costas mantiene suspendida la concesión de licencias y la Consejería de Medio Ambiente está pendiente de la aportación de documentación de los promotores para finalizar un documento. El tema no está ahora en el Ayuntamiento, pero ahí, casi con total seguridad, no se va a construir.

-¿Contempla suelo industrial el futuro PGO?

-Eso fue una crítica que lanzó la oposición antes de que se reuniera la comisión de Urbanismo. Se había facilitado a todos los grupos un documento con algunos avances que no dejan de ser referencias generales. Lo leyeron y sacaron conclusiones erróneas. Habrá suelo industrial, tendremos que definir dónde y cómo se va a gestionar.

-¿Una gestión mixta?

-Puede ser. Lo que está claro es que no será privada exclusivamente.

-¿Podría haber suelo industrial en el entorno del aeropuerto?

-Es más que apetecible. En el momento en el que se plantee se hará con las máximas garantías.

-¿Recogerá el plan la obligatoria recalificación de los suelos genéricos?

-Claro. Pero ese aspecto tampoco tiene por qué esperar. Hay que darle solución en paralelo como a los planes parciales. Podría ser, incluso, que el trabajo sobre el futuro PGO acelerara esta recalificación.

-¿Contempla IU algún proyecto para el antiguo camping municipal de Santa María?

-Se discuten las distintas soluciones. Ahora debemos hablar como grupo de gobierno, no como IU.

Aparcamiento en playas

-¿Se planificará algún aparcamiento en Bayas y Salinas?

-A los problemas de aparcamiento hay que darle solución al margen del plan y, a veces, se antoja muy complicado. Por ejemplo, en Bayas. También habrá que valorar aparcamientos para vehículos pesados y para caravanas. Pero, como digo, se hará desde la nueva visión.

-El PP reivindica una ronda para Piedras Blancas. ¿Es viable?

-Esa es una de las cosas de cierta importancia que hay que definir. Es un tema viejo, pero puede tener sentido para desviar el tráfico. No hay una posición adoptada al respecto.

-¿Están previstas nuevas peatonalizaciones?

-Sí. De hecho se llevan en el programa para Salinas y Piedras, y estamos abiertos a valorar otras.

-¿En qué punto se encuentra el proyecto de senda peatonal entre Salinas y Coto Carcedo?

-Está en fase avanzada, pendiente de una cuestión de Adif.

-¿Cómo afectará el PGO a las zonas rurales y al conjunto histórico de Raíces Viejo?

-Para mejor. Respecto a todos los elementos culturales, el PGO tiene que ser básico. Ahora mismo no hay ningún problema importante en Raíces que yo sepa. Lo que sí tenemos que hacer es mejorar la transición entre San Juan y el puerto.

-Un intento de modificación puntual en 2011 hizo estallar el pacto de gobierno. ¿Temen que ocurra lo mismo?

-No, no fue por eso.

-Básicamente, por lo de Aldergarten El Espartal, aunque luego se metieran más temas.

-¿Fue por eso? No puedo contestar con seguridad. En cualquier caso, no tenemos miedo porque vamos a tener en cuenta todas las aportaciones de los grupos políticos. Y no es postureo.