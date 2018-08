Un imán con Hombres G David Summers, en primer plano. Detrás, el saxo Juanito 'Piscinas' y el guitarra Rafael Gutiérrez. / J. F. G. El grupo condensó 35 años de carrera en hora y media de concierto el domingo en el Club Náutico de Salinas, lleno hasta la bandera C. DEL RÍO SALINAS. Martes, 21 agosto 2018, 00:24

Ni salto mortal ni volteretas. Los Hombres G solo necesitaron salir el domingo a escena para triunfar. Y aunque bien habrían podido dejar el micrófono al público del Real Club Náutico de Salinas que se sabía de pe a pa las letras, decidieron entregarse a fondo. Están acostumbrados a hacerlo. Solo así pueden explicarse 35 años de carrera y memorables éxitos ultramar, Estados Unidos, incluido. Sacudidos los complejos y las etiquetas que acompañaron al grupo y a sus seguidores cuando irrumpieron en escena en los ochenta, el auditorio recibió con vítores a los madrileños y coreó con David Summers todas las canciones empezando, cómo no, por una declaración de intenciones: 'Voy a pasármelo bien'.

Sin haberse celebrado, la cita musical se había convertido ya en la más exitosa de las organizadas por el club. Las cuatrocientas invitaciones puestas a la venta volaron el primer día. Nunca había pasado. Ni con bandas tan asentadas como Los Secretos, cantantes tan eclécticas como Alaska o grupos tan punteros como Taburete. No es extraño que algún asistente comparara estos conciertos con los de las fiestas avilesinas de San Agustín. Todo después de hora y media de música sin parar.

Sin concesiones a la nostalgia ni mensajes que cortaran el ritmo, se presentaron con 'Voy a pasármelo bien', siguieron con las 'Chicas cocodrilo' y dirigieron las primeras palabras a un respetable que acudía por segunda semana a la convocatoria. El concierto iba a celebrarse el domingo 12, pero la lluvia lo impidió. No dio tiempo a solicitar la autorización administrativa para cubrir el escenario con una carpa que, por otro lado, tampoco quería el grupo puesto que impedía la colocación de la pantalla que habitualmente lo acompaña.

El pasado domingo no podían correrse más riesgos. Hubo carpa, pero no una pantalla que nadie echó de menos. David Summers (voz y guitarra), Daniel Mezquita (guitarra), Rafael Gutiérrez (guitarra) y Javier Molina (batería), más Jason Paradise (teclados) y Juanito 'Piscinas' (saxofonista), se valieron de sus instrumentos y su entrega para ofrecer un repaso memorable por las canciones más populares de su discografía.

Además de las mencionadas, se escucharon 'Lo noto', 'Si no te tengo a ti', 'Me siento bien', 'Somos dos imanes', 'Qué soy yo para ti', 'Hoy no te escaparás', 'Por qué no ser amigos', 'Nassau', 'Suéltate el pelo' y 'En nuestro bar', entre otras. La apoteosis llegó al final. 'Marta tiene un marcapasos' cerró un falso final porque faltaban dos de los temas más esperados. Se hicieron de rogar. Summers se arrancó tras los bises con la canción de amor 'Temblando' para, entonces sí, dejar paso a 'Venecia' y 'Sufre mamón'.