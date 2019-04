«En lo importante hay que estar de acuerdo, parece que cada grupo vive en un concejo» Víctor Fernández, candidato de Foro a la alcaldía. / OMAR ANTUÑA Víctor Fernández | Candidato de Foro a la alcaldía «Carmen Moriyón me animó mucho a dar el paso porque yo estaba un poco desencantado» SHEYLA GONZÁLEZ PIEDRAS BLANCAS. Lunes, 15 abril 2019, 01:56

Víctor Fernández Sampedro (1966) llegó a la corporación municipal a finales de 2016 tras la dimisión de José González Hevia. Portavoz de Foro en el Ayuntamiento, será la cabeza de lista de la formación en Castrillón de cara a las elecciones municipales de mayo.

-¿Por qué ha decidido dar el paso a intentar lograr la alcaldía?

-Lo que más me motiva es tratar de aportar cosas nuevas para nuestros vecinos, que es para los que trabajamos. No estaba del todo decidido a hacerlo, pero la presidenta del partido, Carmen Moriyón, me animó mucho a dar el paso porque yo estaba un poco desencantado. Está claro que de esto no vives, lo haces solo por ayudar a tus vecinos.

-¿Los años como concejal ayudan a la hora de hacer campaña?

-Sí, aunque es una experiencia totalmente nueva y voy aprendiendo poco a poco. Los años como concejal te ayudan a conocer el funcionamiento interno del Ayuntamiento aunque no es lo mismo estar en la oposición que gobernando. Es una experiencia positiva, aunque también te echa un poco para atrás todas las cosas que ves que querrías hacer pero no es nada fácil por las trabas que hay.

-Le han criticado su cercanía y apoyo al equipo de gobierno de IU.

-Tengo buena relación y soy de los que creen que lo que es bueno para el concejo hay que apoyarlo. En lo importante hay que estar de acuerdo, parece últimamente que cada grupo vive en un concejo por lo que se ve en los plenos y eso no puede ser. Esa división no la entiendo.

-¿Qué áreas de trabajo serán para usted prioritarias?

-Hay que poner por encima de todo a los grupos sociales más vulnerables. Junto a ellos los niños y las personas mayores. Para ellos hay que trabajar principalmente y en eso me volcaré. Después de eso hay que apostar por el empleo, fomentar el turismo y el surf y también mejorar las infraestructuras.

-En líneas generales, ¿qué valoración hace de la situación en la que se encuentra el concejo?

-Se ha hecho mucho, pero hay muchas cosas que mejorar, tanto a nivel local como regional y el Principado no está ayudando nada en sus competencias. Basta con ver el Colegio Infanta Leonor, los retrasos constantes de la biblioteca o las conexiones deficitarias del aeropuerto. Es vital conectarlo con las principales ciudades.

-¿Cree que se está infravalorando las posibilidades municipales relacionadas con el aeropuerto?

-Debería potenciarse más. Por un lado con esa línea de tren hasta la terminal, pero también creando oportunidades de negocio en el entorno del mismo. Por otro lado, no podemos seguir desconectados y pendientes todo el rato de los vuelos o no, eso hay que tenerlo asegurado.

-El empleo está entre los primeros puestos en el ranking de preocupaciones, ¿qué propone?

-Primero apostar por los emprendedores y estos no lo tienen tan fácil como deberían. Necesitan trámites más ágiles, es exagerado lo que esperan y las vueltas que tienen que dar para poder poner en marcha sus empresas. En cuanto a las empresas ya consolidadas, hay que seguir mostrándoles apoyo, pero también ser estrictos para que se comprometan en materia medioambiental.

-Vive en la zona rural, ¿cree que está olvidada?

-Desde luego necesita un empuje empezando por el mantenimiento, la limpieza y la mejora de caminos. También hay que culminar el saneamiento pendiente y acabar con la conexión deficitaria de internet. Son aspectos que todas las asociaciones nos piden y que coincido con ellas.

-¿Qué otras medidas le gustaría llevar a cabo?

-Reurbanizar algunas calles de Salinas que están muy deterioradas, ejecutar las sendas de Coto Carcedo y La Plata, mejorar el aparcamiento en Piedras Blancas y poner como prioridad al deporte, comenzando por desarrollar el resto de fases de Ferrota.