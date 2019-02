Un incendio arrasa el tejado de una vivienda adosada en La Braña Los bomberos sofocaron las llamas, que arrasaron el tejado de la vivienda. / SEPA La cubierta se vino abajo y afectó a las dos casas contiguas sin que hubiera heridos SHEYLA GONZÁLEZ Domingo, 3 febrero 2019, 00:58

Los bomberos sofocaron en la tarde de ayer un incendio en una vivienda unifamiliar de La Braña, en Castrillón. Las llamas arrasaron el tejado de la casa, que se vino abajo. El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso a las 15.11 horas. En la llamada se indicó que se estaba quemando una casa de planta baja, adosada a otra vivienda. El incendio se desencadenó por un problema en la chimenea.

Cuando los efectivos llegaron a la zona, el tejado ya estaba ardiendo y los inquilinos se encontraban fuera del inmueble. Con la autoescalera los efectivos comenzaron a regar la zona afectada hasta que pudieron acceder al interior y desde ahí continuaron con las tareas de extinción. El incendio provocó la caída de buena parte del tejado. Además, los bomberos también realizaron tareas de desescombro y refrigeración.

La salida se completó con la revisión de las viviendas cercanas, para ello utilizaron la cámara de imágenes térmicas. Con ella se revisaron los dos inmuebles adosados al afectado para comprobar que no hubiese puntos calientes. Una de las viviendas se vio afectada por el humo generado por el incendio y la otra sufrió daños en unas tablas embellecedoras.

El jefe de Bomberos del Sepa de la zona centro siguió las labores de extinción en el lugar en el que trabajaron cinco efectivos de bomberos del parque de Avilés, tres del parque de Pravia y dos del parque de La Morgal, que se trasladaron con la autoescalera, dos autobombas urbanas, dos vehículos nodrizas y un furgón multisocorro.

La actuación en La Braña se dio por finalizada por parte del Sepa a las 18.32 horas con la vuelta de los bomberos a sus respectivos parques tras comprobar que la vivienda estaba refrigerada. La sala del 112 informó del suceso a la Guardia Civil, a la Policía Local de Castrillón y al Servicio de Atención Médica Urgente (Samu), aunque no fue necesaria su intervención, ya que no hubo que lamentar heridos.

Accidentes de tráfico

Dos personas resultaron heridas leves en una colisión que se produjo en la mañana de ayer en la A-8 a la altura de Castrillón, cerca de la salida hacia Vegarrozadas. El accidente tuvo lugar pasados unos minutos de las once de la mañana cuando los dos vehículos implicados viajaban en dirección Avilés, en principio se cree que la fuerte granizada podría haber causado el accidente. El siniestro no afectó al tráfico, que a esas horas no era denso, a pesar de eso, se desplazó hasta el lugar la Guardia Civil para levantar atestado.

Casi tres horas después los agentes de la Guardia Civil volvían a Castrillón por otro accidente, este producido en la salida de la Variante hacia Piedras Blancas y Salinas. En este caso se vieron implicados tres turismos, que colisionaron por alcance. No hubo heridos.