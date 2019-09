El Infanta Leonor cierra a cuatro días del inicio del curso por las filtraciones La escuela Infanta Leonor de Piedras Blancas cerrará por problemas de filtraciones de agua. / MARIETA El informe técnico advierte que el deterioro de la cubierta hace que el agua llegue a los muros, generando «una humedad excesiva» SHEYLA GONZÁLEZ PIEDRAS BLANCAS. Viernes, 6 septiembre 2019, 00:13

El alumnado de la escuela Infanta Leonor no podrá empezar el curso en el edificio centenario, que debe cerrar por problemas de humedades. El Ayuntamiento de Castrillón recibió ayer un adelanto del informe técnico elaborado por la Universidad de Oviedo en el que se analiza la estructura del centro y sus problemas después de que se viniera abajo un falso techo en la zona de profesores a mediados de mes.

El informe revela como los problemas en la cubierta, que está muy deteriorada, filtran agua a los muros del edificio por lo que estos cuentan con «una humedad excesiva». Este problema obliga a realizar obras de calado en el inmueble que tendrán como fin trabajar en la zona de canalones y bajantes. «Requiere un proyecto de intervención que debe pasar primero por Patrimonio al ser un edificio catalogado lo que podría demorar todo unos tres meses, como mínimo», indicó la alcaldesa, Yasmina Triguero, que se reunió este medio día con las familias y la dirección del centro para informarles de la decisión de cierre de la escuela. Inmediatamente se dio aviso también a la Consejería de Educación, que se ha puesto a trabajar para reubicar al alumnado, de entre tres y seis años.

Se trata de cinco clases por lo que la nueva ubicación se pretende que «pueda alojar a todos los estudiantes y no tener que separarlos. Además, requerirá que tengan espacios para su correcto funcionamiento como zonas de recreo, entre otras», comentó Triguero, que está en permanente contacto con Carmen Suárez, consejera de Educación. La intención es buscar un centro o instalación dentro del concejo y que si se precisara de transporte este correría a cargo del Principado.

«Mañana intentaremos dar con el sitio, aunque no sabemos si los estudiantes podrán entrar el mismo martes a dar clase por ello se están buscando otras alternativas para mientras se encuentra la ubicación definitiva», explicó la alcaldesa. Estas pasan por contratar actividades durante el horario lectivo para que los alumnos puedan acudir a ellas y facilitar así la conciliación a las familias.

Las obras que precisa el centro estaban previstas ya dentro del proyecto de cambio de la cubierta, que ejecutará el Principado. Se trata de unos trabajos que se vienen demorando desde hace años y que la consejera anunció la semana pasada que se harían en verano de 2020. «Es un proyecto que ya estaba previsto. Tenemos que estudiar cómo se procede. Yo creo que lo mejor sería hacerlo todo de una vez y no en dos partes porque eso entorpecería más al propio centro y su trabajo», señaló la alcaldesa. Es por ello que no se sabe cuánto tiempo permanecerá cerrada la instalación y cuánto tiempo deberán pasar los alumnos fuera de su escuela. Lo que si parece claro es que en este caso debe ser el Principado el que las ejecute al no tratarse de meras obras de mantenimiento del centro.

Otras intervenciones

El informe, que se conocerá hoy detallado, también advierte de la necesidad de otras intervenciones en el edificio. En primer lugar se plantea el apuntalamiento del forjado sanitario en dos vigas, que están en la zona de biblioteca y baño de profesores (en el que se derrumbó el techo). «Nos dicen que no hay mayor problema y que en este caso no es una obra de calado», indica Yasmina Triguero.

En otro orden de prioridades, se apunta la necesidad de eliminar los falsos techos que están dando problemas recurrentes. Este verano fue un baño pero en ocasiones anteriores habían sido los de pasillos o aulas de la escuela. También se pide abrir unas rejillas originarias del edificio que en su día se taparon. «Los técnicos no dicen que el abrirlas evitaría la condensación que podría generar problemas futuros en el centro», señaló la alcaldesa.

A pesar de todos estos apuntes, la Universidad de Oviedo si que refleja que la estructura de madera de la escuela se encuentra «en un buen estado general. En ese punto estamos tranquilos», matizó Triguero.

Aunque el cierre de la escuela a escasos cuatro días del inicio escolar no es el escenario esperado «es lo mejor por seguridad. Entendemos el contratiempo y los problemas que puede ocasionar a las familias por eso fue a quienes primero quisimos avisar pero tienen que entender que es necesario ejecutar estas obras», recalcó la alcaldesa.

Primeras reacciones

Los grupos de la oposición no han tardado en hacer públicas sus reacciones al cierre. En Ciudadanos pedían explicaciones y responsabilidades al equipo de gobierno ya que «se nos dijo que los técnicos descartaban problemas graves», explicó Lupe Fernández.

En el PP en cambio culpan al Principado por su «desidia» y al gobierno local por no haber presionado lo suficiente para que se acometieran las obras necesarias.