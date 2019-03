Innovación y tradición en una cucharada de fabes Belén Pardo, con su premio, junto a la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo. / DANIEL MORA Belén Pardo, la ganadora del Concurso Regional de Fabada para Aficionados, elaboró su plato en una olla eléctrica programable EUGENIA GARCÍA VILLAVICIOSA. Lunes, 1 abril 2019, 02:03

En una buena cucharada de fabes caben recuerdos de infancia y años de tradición familiar, pero este clásico plato también se adapta a los tiempos. Y es que la fabada ganadora del Concurso Regional de Fabes y Fabada para Aficionados, celebrado ayer en Villaviciosa, no estaba hecha en una olla al uso, sino en una eléctrica y programable.

Cocinar les fabes así tiene sus ventajas, ya que según aseguró la maliaya Belén Pardo, quien se proclamó vencedora por segunda vez, «la temperatura constante de la olla permite que no se rompa la faba o que el caldo se haga espeso, como tiene que ser una buena fabada». Eso sí, para que la receta salga bien hay algo inalterable: los productos locales «de calidad». «Les fabes son muy buenas, de Liñeru; el compango es casero y siempre traigo el mismo del restaurante Catalín», matizó la cocinera, quién no quiso desvelar el tercer ingrediente. «Unos trucos muy antiguos de mi abuela, que me enseñó a cocinar les fabes». Quedaron en segundo y tercer lugar, respectivamente, Carlos Díaz Chapela y Mari Cruz Fernández Pedrayes.

En la categoría con tropiezos encandilaron al jurado las fabes con rabo de toro de Isabel Valdés, de Breceña, quien cultiva sus propias fabes -con las que Amable Bedriñana ganó hace años el premio a la Mejor Fabada del Mundo-. Se llevaron la plata y el bronce las elaboraciones de Marta García (fabes con alcachofas y almejas) y Águeda Riera (fabes con langostinos). La legumbre de Fabas el Fresnu de Luis Alonso Sevares venció en la cata de faba de IGP.