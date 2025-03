«Las instalaciones deportivas necesitan una actuación ya. Va a haber una desgracia»

ALICIA GARCÍA-OVIES LUANCO. Martes, 12 de noviembre 2019, 00:15 Comenta Compartir

Goteras, campos inundados, desprendimientos del techo, partidos suspendidos... Los usuarios de las instalaciones deportivas de Gozón están «hartos». Las malas condiciones climatológicas de las últimas semanas han agravado una situación que se extiende desde hace años. La falta de inversiones y el paso del tiempo han hecho mella en unas infraestructuras que cada vez van a menos y que, en palabras del presidente del club Marino de Luanco, Luis Gallego, «necesitan una actuación urgente. Cualquier día va a haber una desgracia».

Las últimas inundaciones de los vestuarios del Miramar y del campo sintético de Balbín han sido la gota que ha colmado el vaso. «La frase es que no hay dinero, pero habrá que buscarlo. Nosotros como club no podemos hacernos cargo de una actuación de estas características, pero hay cosas que deben hacerse. Desde el Ayuntamiento no pueden dejar que siga pasando el tiempo», insiste.

La situación ha llegado a tal límite que en el último fin de semana han tenido que suspenderse dos partidos. Además, el sábado, mientras el Marino disputaba un encuentro contra la Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes las intensas lluvias provocaron la inundación del cuadro de corriente de las torres de iluminación. «Al no haber ningún electricista municipal de guardia tuvimos que gestionar con un privado. Estuvimos una hora sin luz, con un partido televisado para toda España, dando una imagen penosa», criticó Gallego. A esto se suma el abandono de los vestuarios o de los almacenes, donde ha llegado a desprenderse parte de la pintura del techo.

En al campo de Balbín la situación no es mucho mejor. El césped sintético tendría que haberse cambiado hace cinco años, por lo que el riesgo de que los deportistas sufran una lesión mientras juegan es aún mayor. Esta semana, además, se derrumbó parte del techo de la cancha deportiva del colegio público La Vallina y el polideportivo municipal se llena de goteras cada vez que llueve. «¿Dónde van a hacer deportes los niños? ¿Qué hubiera ocurrido si una de las chapas del techo del colegio hubiera caído encima de alguno? No podemos esperar a que pase una desgracia. Cuanto primero se actúe mejor. Estamos ante una posible tragedia que debemos evitar», afirma Gallego.

Para el presidente del Marino la solución es clara y pasa por la búsqueda de financiación para comenzar a desarrollar las diferentes actuaciones pendientes. «Habrá que pedir un crédito, hablar con el Principado, lo que sea, pero no podemos quedarnos de brazos cruzados», insiste.