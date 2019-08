Investigador de la leucemia y Corverano Ejemplar Pablo Menéndez Buján, Corverano Ejemplar. / LVA El científico creció y se forjó en la zona rural de Corvera y ahora trabaja para conseguir nuevos tratamientos contra el cáncer Pablo Menéndez Buján se crió «haciendo trastadas» en Cancienes y ahora trabaja para el Instituto Josep Carreras SHEYLA GONZÁLEZ NUBLEDO. Miércoles, 21 agosto 2019, 00:09

Pablo Menéndez Buján (1974) se crió «haciendo trastadas» en Cancienes. Su arraigo con la zona rural corverana y sus logros en el plano laboral que le han llevado a investigar nuevos tratamientos contra la leucemia le han otorgado el distintivo de Corverano Ejemplar. El próximo 6 de septiembre recogerá el precio en el teatro de El Llar.

«Es algo muy bonito que viene de tus orígenes, de tu gente y que reconoce una labor social y a la investigación», comenta Pablo Menéndez. Hace muchos años que dejó Asturias y su Corvera natal pero aún recuerda las tardes con los amigos por el pueblo «robando manzanas o cogiendo la bici sin rumbo». Unos día que le forjaron como persona y en los que fijó amistades que aún hoy perduran.

«Para mi Cancienes representa mi infancia, esa que mis hijos ahora no tienen en Barcelona, al ser una gran ciudad. Es mi pueblo», expone el investigador. Con seis años se fue junto a sus padres a Gijón pero cada fin de semana y cada periodo vacacional se iba junto a sus abuelos a Cancienes. Con el paso de los años los estudios centraron su día a día. «No era muy buen estudiante. Hasta que no llegué a la Universidad no me centré. Me gustaba cada vez más la investigación y di con profesores que me animaron mucho», confiesa.

Estudió Bioquímica en la Universidad de Oviedo durante los tres primeros cursos, los dos siguientes se trasladó a la Universidad de Salamanca, donde también hizo su tesis, doctorándose en Hematología. «Cuando tu trabajo te apasiona y es un hobby es muy llevadero», destaca Menéndez. Ahora trabaja para el Instituto Josep Carreras. «Nos esforzamos por entender cada día un poco más la enfermedad para llevar a nuevos tratamientos de inmunoterapia», comenta el investigador.

A pesar de haber encontrado su hueco en un importante instituto de investigación, Pablo Menéndez reconoce que aún queda mucho trabajo por hacer. «Todos tenemos claro que el futuro pasa por la investigación y la ciencia menos los políticos», lamenta, a la vez que hace hincapié en que «es lo que nos va a ayudar a afrontar el futuro. Todos los países del norte de Europa lo tienen claro e invierten mucho pero en los países latinos como el nuestro no es del todo así. Somos más cortoplacistas y vemos la investigación a largo plazo como un gasto y no una inversión, que es lo que es».

Cree que urge un pacto de estado en materia de ciencia que ayude a avanzar pero «es complicado cuando cada seis meses nos cambian a los responsables políticos. Con elecciones cada poco es imposible». Mientras las cosas se estabilizan, saboreará el distintivo de Corverano Ejemplar. «Espero llegar a tiempo porque el vuelo llega a las once, pero quiero estar ahí», recalca.