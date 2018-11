Izquierda Unida se abre a una lista conjunta con Equo y Más Corvera en las municipales S. G. NUBLEDO. Miércoles, 28 noviembre 2018, 00:39

Izquierda Unida de Corvera ha iniciado los contactos con otras fuerzas políticas y agrupaciones ciudadanas de cara a dar vida a una candidatura de confluencia para las próximas elecciones municipales, que se celebrarán en mayo de 2019. El coordinador del partido, Daniel Busto, y el resto de la agrupación local mantuvieron el pasado lunes un encuentro con representantes de Equo y Más Corvera para explorar posibilidades de un acuerdo.

A esta reunión se invitó también a Somos Corvera, con quien se planteó en un primer momento la confluencia, aunque estos no pudieron acudir a la cita. Eso no implica que no vayan a negociar, ya que ambas formaciones se han mostrado abiertas a llegar a acuerdos, si bien Podemos en Corvera decidió en su asamblea abrir esta candidatura a la ciudadanía en general con el fin de elaborar una lista abierta a todos los colectivos, incluidos otros partidos políticos.

Daniel Busto apuntó ayer que tras ese primer encuentro entre IU, Equo y Más Corvera se han fijado nuevas citas para seguir las conversaciones. En este caso se prevén para los primeros días de diciembre.