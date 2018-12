Jonás García: «Practicar deporte ha sido un pilar para mí» Jonás García, durante su intervención en el teatro Riera. / A. G.-O. El piragüista maliayo, con una discapacidad del 35%, analiza su trayectoria profesional en una charla organizada por la asociación Raitana A. G.-OVIES VILLAVICIOSA. Jueves, 6 diciembre 2018, 00:33

Jonás García es un ejemplo de superación. Para él, «no existen las barreras». El joven maliayo tiene una discapacidad del 35% debido a una monoparesia (pérdida parcial o total de la función motora de un miembro) en la pierna izquierda. Eso no le ha impedido practicar el deporte que más le gusta: el piragüismo. Su pasión le ha llevado a ganar el Descenso del Sella para personas con discapacidad en numerosas ocasiones. «Mi experiencia con el deporte fue un pilar fundamental para mí», aseguró ayer en la jornada organizada por la Asociación Pro Personas Discapacitadas Raitana con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

García explicó cómo llegó al piragüismo buscando un deporte en el que su discapacidad no fuese un problema. Así se animó a participar en un curso organizado por el club El Gaitero. «Poco después, conocí el descenso adaptado del Sella. Allí me di cuenta de la cantidad de personas que buscan en la discapacidad un apoyo para ser felices, no lo ven como algo negativo», recordó. Su trayectoria como palista fue poco a poco creciendo, hasta que la Federación Española de Piragüismo convirtió en oficial esta modalidad adaptada. Con los años llegaría su inclusión en los Juegos Paralímpicos. «Al principio no fuimos muchos. Lo importante era hacer saber que estábamos ahí», afirmó.

El joven quiso animar a las personas que ayer acudieron al teatro Riera recordándoles que «sea cual sea el problema con ganas y actitud se disipa», aunque las barreras que puedan aparecer en el día a día sean muchas,

Por su parte, la presidenta de la asociación, Zoila García, aseguró que Raitana seguiría «trabajando para que las instituciones públicas sigan apostando por mejorar la vida de las personas con algún tipo de discapacidad»