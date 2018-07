Jornada de semifinales y finales en el Festival Longboard de Salinas

El Longboard Festival llega hoy a su jornada de clausura. La competición se reanudará a las nueve de la mañana de hoy domingo con las semifinales del Campeonato de España y la categoría Single Open, suspendidas ayer ante el progresivo deterioro del estado de la mar, en excelentes condiciones en las primeras horas del día, y con las competición Pro, el plato fuerte del festival. El programa se completa con una sesión vermú amenizada por el ovetense Pablo Valdés y los madrileños Mademoiselle Delirio para concluir con la entrega de premios.

Ayer sábado se incorporó al festival Javier Cantera, uno de los responsables de la ONG Alianza Surf y Naturaleza, que pronunció una charla informativa sobre su Manifiesto para la Protección de Las Olas, en le que propone una declaración publica global del valor y la necesidad de protección de las rompientes y promueve el surf como patrimonio natural y recurso deportivo, socioeconómico y cultural. También Carlos Ferrrándiz, creador e impulsor de la ONG Harapan Project, que trabaja con la población local de Sumbawa, en Indonesia, que vive en condiciones de extrema pobreza.

La jornada de ayer se caracterizó una vez más por la gran afluencia de público, tanto para seguir la competición como para disfrutar del extenso programa de actividades complementarias y del montaje lúdico que rodea al festival, instalado a lo largo del tramo final de la calle de Pablo Laloux, a la altura de los edificios Gauzón, y también en el paseo de la playa.

En el apartado musical, a la una de la tarde subieron al escenario Los Daytonas y a ya por la tarde, a partir de las seis, The Crazy Lovers. A partir de las diez de la noche estaba prevista la actuación de los maliayos Staytons, Alber Solo and the Firebirdblues y Real Strait, la banda tributo a Dire Straits. A su término, nueva sesión dj Arufe y Jota de Luxe.