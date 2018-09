José Ramón García representa la historia y la leyenda de Covadonga José Ramón García, junto a sus cuadros, en la exposición. / A. G.-O. El pintor maliayo expone en la Fundación Cardín 52 pinturas, en las que plasma momentos tan importantes como el robo de la corona de la Virgen A. G.-OVIES VILLAVICIOSA. Sábado, 8 septiembre 2018, 00:11

La coronación de la Santina, el robo de la tiara a manos de un turista, la segunda visita de unos monarcas o los cuatro obispos que más han trabajado para promocionar el santuario. El pintor maliayo José Ramón García, 'Monchu', ha plasmado en 52 pinturas la historia y leyenda que rodea a Covadonga. Son obras que, desde ayer y hasta final de mes, podrán visitarse en la sala de exposiciones de la Fundación Cardín. «Covadonga tiene unas connotaciones tremendas. De ahí surge el origen del reino de Asturias. Por eso, es tan importante para los asturianos», afirmó.

García aprendió a amar Covadonga desde la cuna. Recordó que «mi padre solo nos llevaba de vacaciones una vez al año y era allí». Fueron aquellas visitas que el pintor ha querido plasmar en una de las obras que decoran la sala de la Fundación Cardín. «Es un cuadro al que le tengo mucho cariño», admitió. También explicó que, años más tarde, se fue a estudiar allí como seminarista y dio sus primeros pasos para convertirse en cura.

Las obras que ahora expone son una muestra del cariño y de los conocimientos que ha ido adquiriendo con el tiempo. Alguna de sus obras tiene más de veinte años. «Los pinté para mí, con ninguna idea de exponer. Me tomaba mi tiempo porque era algo que me gustaba, podía estar horas. Me alegra exponerlos coincidiendo con los centenarios», afirmó. El medio centenar de cuadros expuestos refleja imágenes que han pasado a la historia de Asturias. No falta la coronación de la Santina, los mantos que la visten, una de sus primeras restauraciones o el fotógrafo que mejor la retrató, José Merás.