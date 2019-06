Judith Obaya logra cruzar en piragua y sin descanso el canal de Castilla Judith Obaya sobre la piragua durante el reto. / E. C. «Ha sido una experiencia única, pero muy dura. Hubo complicaciones», reconoció la maliaya tras remar durante más de doscientos kilómetros A. G.-OVIES VILLAVICIOSA. Sábado, 29 junio 2019, 01:33

Eran poco más de las seis de la tarde cuando, a bordo de su piragua, Judith Obaya logró llegar ayer a Valladolid tras haber salido tan solo dos días antes de Alar del Rey, Palencia. La deportista maliaya superó un nuevo reto tras cruzar remando el canal de Castilla. Más de doscientos kilómetros que recorrió 'non-stop', cargando con el bote durante las noches. «Ha sido una experiencia única, pero muy dura», reconocía poco después ya de vuelta a Madrid, donde descansará de esta aventura antes de reincorporarse la próxima semana a su puesto de trabajo como Policía Local de Oviedo.

Los últimos kilómetros antes de llegar a Valladolid fueron los más duros del recorrido debido, según explicó, a que el canal estaba lleno de árboles caídos y ramas que le impedían el paso. Aún así, el resto del reto tampoco le resultó fácil. «Se complicó mucho. La corriente me tiró varias veces», recordó. Aunque imposibilidad, por ley, de remar por las noches ha sido para ella lo más duro de esta experiencia. «Fue muy complicado tener que portear la piragua después de estar todo el día sin parar de remar. Me dolía todo el cuerpo, sobre todo la espalda. Además, por las noches no contaba con apoyo, así que tuve que cargar también con la mochila y todo lo necesario», explicó.

La maliaya tuvo que hacer frente durante el recorrido a la ruptura del timón de su piragua, que la obligó a cambiar a un segundo bote «más pesado». Las únicas paradas que realizó en estos días fueron para comer e hidratarse aprovechando las salidas del canal como así quedó recogido por la cámara que colocó en la piragua y que la fue fotografiando cada pocos segundos para demostrar que la prueba se realizó en las condiciones establecidas.

A pesar de todas estas complicaciones, Obaya aseguró ayer estar contenta al haber superado un nuevo reto. «Es un lugar maravilloso. La gente no sabe lo que se pierde, fue una experiencia única», afirmó.