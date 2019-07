El libro «secreto» de Rafa Ron Mercedes de Soignie, Paloma Gutiérrez, Nieves Penela y Pepe Hevia, ayer en el festival Longboard de Salinas. / MARIETA El Aula de Cultura de LA VOZ presenta 'Palidez y otros relatos', de Orpheus Ediciones Clandestinas, en el Salinas Longboard Festival SHEYLA GONZÁLEZ SALINAS. Viernes, 26 julio 2019, 00:37

El libro secreto de Rafa Ron ya no lo es tanto. Desde ayer y gracias a la iniciativa de Orpheus Ediciones Clandestinas es un secreto a voces. Muchos de sus conocidos desconocían su faceta de escritor que ahora queda al descubierto a través de sus «cuentos incómodos». El Aula de Cultura de LA VOZ DE AVILÉS presentó ayer, en el marco del Salinas Longboard Festival, el libro 'Palidez y otros relatos' de Rafa Ron. Sobre el escenario la pareja de Rafa ron, Paloma Gutiérrez, la editora Nieves Penela, y el organizador del festival, Pepe Hevia, también amigo personal de Rafa Ron.

«Pocos se esperaban este libro de Rafa, pocos sabían que el escribía», decía Paloma Gutiérrez. Los relatos que incluyen su libro tomaron forma en una hoja, para después trasladarse a la pantalla a través de su blog 'Negreando'. Los manuscritos acabaron en la basura, pero gracias a la huella digital se han podido rescatar muchos de ellos. «Él no pudo tener en sus manos el libro, pero si vio su prueba. Él me dijo que era el regalo de su vida y yo me lo creí», comentó Nieves Penela.

El proyecto editorial nacería en secreto, con el único objetivo de dar forma a un ejemplar que la nueva editorial quería regalarle a Rafa. «Este es el libro secreto de Rafa Ron, fue su pasión secreta. Una ilusión para sus últimos días», destacó la editora. Paloma Gutiérrez también hizo hincapié en que «cuando me llegó la prueba en diciembre no puedo explicar que sentí pero estoy segura de que él hubiera estado como loco».

«Es un libro para adultos pero no para todos. Sería un libro de tres rombos de los de antes, no es apto para todos los públicos», advertía Penela a la vez que descubría ante el público asistente bajo la carpa algunos de los secretos del mismo. «Rafa me confió su sueño. El libro es valentía porque es crudo, una visión directa a dos pulsiones humanas. Todos sentimos pasión y dolor», recalcó la editora.

Una emocionada Paloma y un intrigado Pepe Hevia escuchaban con atención como Nieves Penela aseguraba que «en la editorial éramos conscientes del contenido sensible pero nos dio igual porque la libertad permite que estos libros superen los intentos de censura». El ejemplar, ya a la venta, incluye relatos variopintos sobre amor, pasión, deseo o poder. «Sus escritos muestran como se entrelazan de las maneras más insospechables», decía Penela.

Surfista mañanero

La presentación dejó espacio para rendir homenaje al Rafa Ron surfista, que amaba Salinas. «Era muy repunante cuando había más de diez personas en el agua, por eso le gustaban tanto los baños mañaneros», recordó Pepe Hevia, que también hizo hincapié en que «dejó huella, era totalmente multidisciplinar. Rafa Ron nos dejó hueco, su pérdida nos hizo mucho daño. Si hay alguien que era Salinas ese era Rafa».

Las aglomeraciones y el boom del surf no le gustaban. Su pareja Paloma recordaba que «un día llegó muy cabreado, vendió el remo en una hora pero después volvió. Hizo surf hasta el último momento. Hacía un gran esfuerzo porque le costaba mucho respirar. Dejó de hacer surf cuando la enfermedad ya no se lo permitió practicar más».

«Lo que nadie sabe es que cuando estábamos dentro del agua, esperando por la próxima ola, estábamos charlando de muchos temas y ninguno superficial», decía Pepe Hevia que recordaba que «cuando hablábamos de la evolución del surf no le hacía gracia este boom. Si nos planteamos cómo estará Salinas dentro de diez años igual no le gustaría la respuesta, se ahorrará el verlo».

En el final del acto de presentación del Aula de Cultura de LA VOZ intervino, desde el público, un amigo de Rafa Ron para recordar que, además de escritor en la sombra y de surfista, era un amante del cine. «Era un gran aficionado, era u placer oírle hacer críticas de las películas. Tenía una gran cualidad, sabía argumentar muy bien», destacaba. 'Palidez y otros relatos', el Rafa Ron más secreto.