Las llamas calcinan la cocina de una vivienda unifamiliar de Salinas El incendio se originó en la cocina cuando los propietarios estaban fuera de la vivienda. / SEPA Los propietarios del inmueble, ubicado en la avenida del Campón, se encontraban fuera del domicilio cuando se desencadenó el incendio S. G. SALINAS. Jueves, 8 agosto 2019, 00:25

Las llamas devoraron ayer la cocina de una vivienda unifamiliar de Salinas. El fuego se originó en esa estancia cuando los propietarios de la casa se encontraban fuera de su domicilio. El incendio se declaró sobre las dos de la tarde y pudo extinguirse rápidamente.

Fue un vecino de la zona el que realizó la llamada de alerta. En ella indicaba que estaba saliendo mucho humo por las ventanas de la casa, de planta baja, y que había otra a unos cinco metros, ambas ubicadas en la avenida del Campón de Salinas. El Centro de Coordinación de Emergencias del Principado envió a la zona a una dotación, con cuatro efectivos, del parque de Avilés que se trasladó al lugar con un vehículo de altura y una autobomba urbana ligera. Paralelamente movilizó otra dotación, con tres bomberos y dos autobombas procedentes del parque de Pravia.

«Sabemos que se inició en la misma cocina, pero aún no se puede determinar si porque se hubiera quedado algo encendido en el fuego o porque se produjera un cortocircuito en el sistema eléctrico de la vivienda», explicaban ayer fuentes policiales. Junto a los Bomberos, se trasladaron a la zona agentes de la Policía Local de Castrillón y de la Guardia Civil de Soto del Barco, que regularon el tráfico mientras se llevaban a cabo las tareas de extinción.

Media hora después de llegar a la vivienda los efectivos de Bomberos lograron apagar las llamas, que si bien calcinaron la cocina, causaron daños menores al resto del inmueble. Estos se reducen a los marcos de varias puertas y el tejado del pasillo. Además, toda la casa resultó afectada por humo. Al no encontrarse en el interior los propietarios y moradores no hubo que lamentar daños personales. Tampoco desperfectos en las viviendas cercanas, ya que el fuego no se expandió más allá de la casa afectada.

Tras cerciorarse de que las llamas estaban apagadas, los Bomberos procedieron a realizar tareas de ventilación y desescombro. Dieron por finalizada la intervención sobre las tres y media de la tarde, retirándose para regresar a sus respectivas bases.