Las llamas calcinan un turismo y una vivienda abandonada en Lavandera de Molleda
S. GONZÁLEZ MOLLEDA. Viernes, 20 septiembre 2019, 02:14

Las llamas devoraron ayer por completo un turismo y una vivienda abandonada en el barrio de Lavandera, en la parroquia de Molleda. El fuego se avistó pasadas las cuatro de la madrugada por parte de vecinos de la zona, que alertaron a la Guardia Civil de los hechos. Inmediatamente la Central Operativa de Servicios de la Guardia Civil de Gijón contactó con la sala del Centro de Coordinación de Emergencias del 112 para iniciar el dispositivo.

La llamada vecinal apuntaba a un incendio producido en una casa, que estaría ardiendo, y el fuego se vería desde la Autopista A8, que pasa cerca del lugar. Tras recabar estos datos, la Guardia Civil movilizó a una patrulla para revisar la zona y así informar a los Bomberos. Una vez iniciado todo el operativo, los primeros en acercarse hasta Molleda fueron efectivos del parque de Avilés.

En el momento en el que los primeros bomberos llegaron a la zona ya constataron que el vehículo, un turismo de pequeño tamaño, había ardido al completo. Este se encontraba en el exterior de una vivienda, abandonada, a la que se propagaron las llamas y que sufría daños importantes por culpa del fuego, que llegaba hasta el tejado. El dispositivo obligó a duplicar los medios para extinguir por completo el incendio por lo que, se sumaron más efectivos de Avilés y de La Morgal.

Estos llegaron a Lavandera sobre las 6.45 horas con una autobomba forestal ya que la autobomba urbana con la que se habían desplazado los bomberos de Avilés no podía acceder hasta el lugar porque, para llegar a la intervención, la dotación tuvo que meterse por una pista por la que no había acceso para la nodriza, que tuvo que quedar en la carretera, explican desde el Servicio de Emergencias del Principado.

Sí sirvió de ayuda la autoescalera trasladada hasta el lugar por los efectivos del parque de Avilés. La techumbre de la vivienda, en la que no reside nadie desde hace tiempo, se vino abajo por la voracidad del fuego ya que sus vigas eran de madera. En el momento de los hechos no se encontraban personas en la zona, por lo que no hubo que lamentar daños personales.

El trabajo para apagar las llamas se prolongó durante más de tres horas. No fue hasta pasadas las siete de la mañana cuando los primeros bomberos pudieron retirarse de la zona y volver a su base. En Lavandera se quedaron bomberos para acabar de enfriar el coche y la vivienda para evitar que las llamas se reavivasen con el calor y pudiesen alcanzar otras edificaciones cercanas. Fue a las nueve y cinco de la mañana cuando el resto del operativo dio por terminadas estas tareas y pudo volver también a la base.

La vivienda tenía parejo un hórreo, que se temía pudiera verse afectado también por las llamas aunque finalmente no sufrió daños gracias a la actuación del equipo de Bomberos de Asturias, que frenaron rápidamente el avance del fuego.