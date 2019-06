«Llega el verano y el campo cerrado», lamentan los golfistas de Los Balagares Golfistas participando en uno de los torneos de verano de Los Balagares. / S. L. Las instalaciones del campo de golf siguen cerradas y nada se sabe de la subasta de la concesión ni de la oferta del empresario gallego S. GONZÁLEZ TRASONA. Viernes, 7 junio 2019, 01:18

El cierre del campo de golf de Los Balagares mantiene en vilo a sus antiguos usuarios, que ven como se acerca el verano sin que haya una solución definitiva. No se ha sabido nada en firme sobre la oferta presentada por un empresario gallego del sector, ni de la resolución del Ente de Servicios Tributarios del Principado, que se encarga de la gestión de la subasta de la concesión.

«Llega el verano y el campo cerrado», lamentan los golfistas que piden celeridad a la hora de reabrir las instalaciones, no solo para poder practicar el deporte que les gusta sino también por el propio campo. «En junio la hierba crece mucho y más cuando venimos de días con lluvia. Ya estaba precisando mantenimiento y como no se haga se pierde el campo», destacan algunos de los antiguos socios.

Hasta el mes de abril parecía que cogía cuerpo la posibilidad de que un empresario gallego se hiciera con la gestión por lo que el campo podría reabrir en breve. Esa opción cada vez queda más lejana, ya que nada más se ha sabido. El empresario había pedido, antes de Semana Santa, una prórroga al Ente de Servicios Tributarios para decidir si ratificaba su oferta en la subasta, que rondaba los cien mil euros.

Desde esa prórroga no se han tenido más noticias. «Estamos todos en ascuas. Lo mejor sería saber ya si alguien se hace cargo del campo o no. De no haber aceptado, se iniciaría de nuevo la subasta o eso tenemos entendido», comentan algunos de los golfistas. A la subasta de la concesión se presentaron siete ofertantes, el empresario gallego fue el último y todos los anteriores renunciaron.

Según pudo saber este periódico el mayor handicap que veía este último eran las posibles deudas de la promotora Dolabay, que ostenta la concesión actualmente y que tiene cerrado el campo desde que desahuciara a la empresa Global Golf, que se encargaba del mismo de manera subsidiaria. El empresario gallego habría pedido informes sobre la situación real de las cargas antes de tomar la decisión final.

«Entendemos que tienen que tener seguridad porque no es una operación sencilla, pero no tenemos información y nos impacientamos. Hay torneos y competiciones que se venían celebrando en Trasona y que están en el aire desde hace meses», recalcan los usuarios del campo de golf.