«Hay que llegar a todo el concejo, ahora todo se centraliza en Piedras Blancas» Guadalupe Fernández, candidata de Ciudadanos a la alcadía de Castrillón. / MARIETA Sustituye a Silvia Argüelles como cara visible en el partido, en el que es la coordinadora local desde que se creó la agrupación local Guadalupe Fernández Candidata de Ciudadanos a la alcaldía de Castrillón SHEYLA GONZÁLEZ SALINAS. Lunes, 1 abril 2019, 02:02

Guadalupe Fernández (1971) dejó su Corvera natal, donde reside su familia, para trasladarse a Castrillón, donde ha desarrollado su vida familiar, profesional y política. Hasta ahora ocupaba el cargo de coordinadora local de la agrupación de Ciudadanos en Castrillón, pero ha decidido dar un paso más y liderar la candidatura a las elecciones municipales de mayo, recibiendo el testigo de Silvia Argüelles.

-¿Qué ha motivado que haya dado este paso al frente?

-El partido ha confiado en mi y se trata de un proyecto que me ilusiona. Aunque soy la única candidata, hasta el momento, que no estaba dentro de la Corporación, llevo mucho tiempo trabajando en un segundo plano por el partido. Fui de número dos en las pasadas elecciones y también me sumé a la lista al senado en las elecciones generales pasadas.

-¿De dónde le viene la inquietud por la política?

-Vengo de una familia humilde, pero mi padre, que era socialista, me transmitió esa inquietud desde bien joven. Primero estuve en las Juventudes Socialistas de Corvera, pero me di cuenta de que ese no era mi sitio. Estuve un tiempo alejada y volví después de la mano del partido Ideas. Después entré, de la mano de unos amigos, en UPyD donde coincidí con Silvia Argüelles y juntas llegamos a Ciudadanos.

-¿Ayuda tener un concejal en el Ayuntamiento a preparar la candidatura?

-Sí, gracias al trabajo municipal somos conscientes de cómo están las cosas y qué es lo que hay que mejorar. Estamos preparando un programa con propuestas realistas. No quiero prometer nada que después no vaya a cumplir porque sea una utopía.

-Es profesora de instituto, ¿es el área de Juventud el que más le interesa? ¿Qué hay que cambiar?

-Me apasiona mi trabajo y eso lo quiero plasmar. Hay que llegar a todo el concejo con programas y políticas, ahora se centraliza todo mucho en Piedras Blancas. Hay que dar a los jóvenes alternativas reales de ocio, que ahora no tienen. Además, apostaría por incrementar las aulas de 0 a 3 años.

-¿Tienen algún esbozo de lo que incorporarán a su programa para el área de urbanismo?

-Sí, por ejemplo hacer más atractiva la vida en la zona urbana incrementando servicios, zonas peatonales, verdes o las aceras y a la vez facilitar realizar planes de actuación especiales para facilitar la construcción de nuevas viviendas en la zona rural. Por otro lado, estudiaremos la posibilidad de cambios en terrenos no edificables o aún sin calificación urbanística para habilitar aparcamientos en el perímetro de las zonas urbanas.

-Durante estos cuatro años Ciudadanos ha sido crítico con el área de Cultura, ¿qué cree que se debe mejorar?

-Se puede incrementar la oferta aprovechando las posibilidades que nos proporciona el Valey, que hay que dotarlo de una red wifi gratuita y abierta. Podría ser el escenario perfecto para promocionar valores en alza que se encuentran entre nuestros vecinos, creando, entre otros, salas de ensayo.

-La relación de Silvia Argüelles con el equipo de gobierno ha sido tensa, ¿teme que le pueda pasar factura?

-Somos del mismo partido, pero tenemos personalidades diferentes. Las elecciones suponen un punto nuevo de partida, hay que dejar atrás todo y trabajar por el concejo.