El lobo regresa a Muros y mata dos ovejas en el barrio de El Couz
Se han registrado al menos dos ataques entre el domingo y el lunes en Villar y en la misma capital del concejo
MUROS DE NALÓN. Jueves, 13 septiembre 2018

El lobo ha vuelto a Muros de Nalón, si es que alguna vez había llegado a irse. Entre el domingo y el lunes mató a cuatro ovejas en Villar y en el barrio de El Couz, en la propia capital del concejo. Un ataque que ha atemorizado a los vecinos de Muros, que se lo piensan dos veces antes de dar una vuelta o salir a pasear con el perro por la noche.

Hasta El Couz llegó el lobo el lunes por la noche. Saltó la valla de una propiedad y mató a dos ovejas que los propietarios tenían en la huerta para 'segar' el césped. Los cadáveres de los animales estuvieron en la finca hasta ayer mismo, cuando los guardas del Principado de Asturias los recogieron. Al parecer, no es la primera vez que el lobo ataca en esta viviendas. Ya el año pasado mató a otra oveja. Un vecino explicaba ayer a este periódico que «tienes miedo porque sales a pasear con el crío o con el perro y no sabes lo que te puedes encontrar».

No constaban ataques del lobo desde el mes de julio, lo que no significa que no hayan existido. La presencia del lobo en núcleos poblados y próximos a la línea de costa se viene dando desde finales de 2016. De hecho, entre finales de 2016 y principios de 2017 se alertaba de ataques día sí y día también. En su día el Principado atribuyó los ataques a un único lobo y realizó batidas, aunque estas nunca fueron confirmadas de manera oficial, para tratar de localizarlo.

La gestión de la población de lobos, incluso de los jabalíes, que también se han paseado repetidamente por el Muros, genera desde hace tiempo tensiones entre los ganaderos y los ecologistas. Estos segundos son contrarios a cualquier tipo de batida de lobos, especie considerada vulnerable en España.