El Longboard iniciará los trámites para ser Fiesta de Interés Turístico Nacional El Salinas Longobard Festival congrega cada año a miles de personas. / MARIETA Tras conseguir el distintivo regional, los organizadores quieren subir un nuevo escalafón, ya que se trata de un evento que mueve a miles de personas cada año SHEYLA GONZÁLEZ SALINAS. Sábado, 8 junio 2019, 01:28

El Salinas Longboard Festival es ya un referente en Asturias y buscará serlo también en el resto del territorio nacional. El evento buscará convertirse en Fiesta de Interés Turístico Nacional, un escalafón más en este reconocimiento, ya que desde el verano de 2017 tienen el distintivo regional. Ha sido el propio Principado quien ha alentado a los organizadores a comenzar el trabajo previo para realizar la solicitud ante la Subdirección General de Calidad e Innovación Turísticas, dependiente del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

El festival congrega cada año a miles de personas, llegadas desde numerosos puntos de la geografía española, pero también de otras partes del mundo. La edición que se celebrará del 25 al 28 de julio en la zona del Espartal en Salinas será la número dieciocho.

«Si todos remamos en la misma dirección lo conseguimos», recalcó ayer uno de sus organizadores, Pepe Hevia, que añadía que «esperaremos a que pase esta edición para iniciar los trámites administrativos, que son complicados, y para lo que necesitamos también la ayuda del Ayuntamiento».

Para poder optar al distintivo el Ministerio fija una serie de criterios a cumplir. Entre ellos está la elaboración de una memoria en la que se refleje el origen, la historia, la promoción de la misma, su valor cultural, así como el alcance turístico y su repercusión nacional. «Yo creo que los criterios los cumplimos de sobra. Este año aún más si cabe, ya que vamos un paso por delante y la mayor parte de los participantes son extranjeros», apuntó Hevia.

Los organizadores trabajarán para realizar y recopilar toda la información. Aunque la normativa establece que deben pasar cinco años desde que se es distinguido a nivel regional no es una cláusula que descarte al Longboard. «Los responsables de Turismo nos explicaron que por las ediciones que llevamos ya podemos pedirlo, no será de un día para otro, pero vamos a por ello y no nos quedaremos ahí, después iremos a por el internacional».

Las solicitudes para la declaración de Fiesta de Interés Turístico habrán de ir acompañadas de acuerdo del Pleno del Ayuntamiento y de un informe del Principado, ambos favorables. «Es otro punto por el que hay que esperar ahora están en funciones».