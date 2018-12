La magia del belén en papel Familias enteras se acercaron durante toda la mañana al museo para ver la exposición. / A. G.-O. El Museo de la Semana Santa de Villaviciosa expone hasta el 5 de enero más de veinte cuentos navideños desplegables ALICIA G.-OVIES VILLAVICIOSA. Viernes, 7 diciembre 2018, 00:47

Nicolás Rodríguez es uno de los belenistas más conocidos de Villaviciosa. Su nacimiento ubicado en la Fundación Cardín recibe durante estas fechas miles de visitas. Esa dedicación la ha trasladado ahora al Museo de la Semana Santa, gestionado por la Cofradía de Jesús Nazareno, de la que es mayordomo. «En unas fechas como éstas, teníamos que hacer algo que atrajese al público» explica. La exposición 'La magia de los belenes de papel' muestra más de una veintena de cuentos infantiles desplegables. Pequeñas piezas que estos días comparten espacio junto a decenas de fotografías, pasos religiosos y estandartes.

La muestra cuenta con libros de diferentes tamaños, épocas, estilos e idiomas. Han sido cedidos por miembros de la cofradía y de la Asociación Belenista Asturiana. «Son espectaculares porque no son belenes que suelan verse habitualmente. A mí no me suena de niño haber visto libros de estas características. Son pequeñas reliquias», reconoce Rodríguez.

Los primeros visitantes en poder disfrutar de la exposición mostraban ayer su asombro. No solo por el detalle de los cuentos, sino por el entorno en el que se encontraban. «Con la idea de que lo tienes al lado, nunca vienes. Es increíble cómo han dejado el museo», reconocía una de las visitantes, vecina de Villaviciosa. Ella, como muchos otros, acabó en el museo siguiendo la ruta de los belenes, que finaliza justo al lado, en la iglesia de Santa María.

«La gente viene haciendo la ruta y decide entrar. Si de mil personas que pasen por aquí estos días, doscientas deciden volver en Semana Santa ya habremos conseguido mucho. Hay que ir poco a poco», reconocía Rodríguez, quien ayer se mostraba contento con el recibimiento que esta iniciativa está teniendo. Sobre todo, entre los más pequeños que ayer se pegaban a las vitrinas para no perderse detalle.

La exposición de estos belenes en papel podrá visitarse, al igual que la ruta oficial, hasta el 5 de enero. La entrada es gratuita y el horario es de 12 a 14 y de 17 a 20 horas.