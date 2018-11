«El mantenimiento de los caminos no puede depender de los vecinos» Rocío Vega, presidenta de la federación, en la sede de la entidad. / L. I. A. «Hubo avances en el Plan General, como la rescisión del contrato de la empresa adjudicataria, pero esperábamos mucho más»Rocío Vega Presidenta de la Federación de Asociaciones Vecinales de Villaviciosa ALICIA GARCÍA-OVIES VILLAVICIOSA. Lunes, 5 noviembre 2018, 01:15

La Federación de Asociaciones Vecinales de Villaviciosa (Faavvi) se ha convertido en sus 23 años de historia en una de las entidades más importantes del concejo maliayo. Los vecinos encuentran en ella una forma de comunicación rápida y sencilla con el equipo de gobierno para trasladarle las necesidades y problemáticas de las diferentes parroquias. Rocío Vega, presidenta de la entidad desde hace casi una década, repasa para EL COMERCIO los temas que más le preocupan: plan general, saneamiento, falta de compromiso con la zona rural...

-Más de veinte años de trayectoria. ¿Qué momento vive ahora la federación?

-Va evolucionando la dinámica de participación del concejo y eso nos beneficia. Somos una entidad ya consolidada y con mucha representación.Tenemos una persona contratada y eso también nos da más peso. Tener más participación, en definitiva, es bueno para todos los vecinos.

-¿Cuántas asociaciones suman?

-Actualmente, somos veintidós asociaciones de la zona rural. En Villaviciosa, en el núcleo urbano, hasta el momento no había ninguna, pero se acaba de formar una recientemente y hemos colaborado con los vecinos que la han formado para ayudarles en ese proceso. Ya están inscritos como asociación, pero todavía están empezando. Van poco a poco, pero nosotros, se unan finalmente a la federación o no, que es decisión suya, estaremos siempre para lo que necesiten.

-El Pleno debatirá este mes la creación de un reglamento para cubrir las vacantes de los alcaldes pedáneos. Es algo en lo que trabajan desde mucho tiempo...

-Sí, pero no. Lo que se va a aprobar es un reglamento de tránsito. Para crear uno definitivo es necesario modificar la normativa de participación ciudadana. La propuesta del alcalde es hacer un documento transitorio para las parroquias donde ese puesto está vacante.

-¿Y la propuesta de la Federación de Asociaciones Vecinales de Villaviciosa?

Nosotros ya le trasladamos en su día nuestra postura. Desde la federación consideramos que lo mejor sería que se centren los recursos en la modificación de la normativa y que se haga para todo el concejo. Ahora que quedan seis meses para las elecciones, así que con más motivo. Lo ideal sería dejar el nuevo reglamento ya cerrado y el año que viene empezar los procesos electorales.

Foro maliayo en noviembre

-¿Cómo se encuentra el proceso del Plan General de Ordenación Urbana?

-Parece que hay movimiento. Sabemos que se está avanzando en ese sentido. Tener un Plan General es algo fundamental para Villaviciosa. Han pasado muchos años desde que se iniciara el proceso para su elaboración y aún no disponemos de él. Los vecinos están preocupados y siguen preguntando por cómo avanza el tema. Este año hubo avances necesarios como la rescisión del contrato con la empresa adjudicataria, pero esperábamos mucho más.

-Más avanzado está el Plan Estratégico...

-Sí, recientemente se nos presentó el borrador al Consejo de Participación Ciudadana. Todavía está en proceso de elaboración. La idea es presentar el proyecto al Consejo de Asociaciones, donde tienen representaciones todas las entidades del concejo. En principio, por parte de la federación, si no hay cambios, tenemos previsto organizar un Foro Maliayo en noviembre para presentárselo al resto de los vecinos. El objetivo es que ellos también puedan presentar las propuestas que consideren oportunas.

-El saneamiento es otro de los graves problemas del concejo.

-Hay proyectos para la zona norte. La zona de Les Mariñes y el margen izquierdo de la ría quedarán prácticamente completos cuando finalicen las obras previstas. El problema es la zona interior del municipio maliayo, que va a ser la gran abandonada, desgraciadamente, en este ámbito.

Apuesta por el mundo rural

-¿Qué le piden al partido que salga vencedor de las elecciones?

-Tenemos una petición fundamental: que se haga una apuesta seria por el mundo rural. Gobierno tras gobierno vemos como se parchea la situación. Se solucionan los temas más urgentes, pero necesitamos una apuesta más concreta. La mayoría de los vecinos viven en la zona rural, pagan sus impuestos como cualquier otro y aún tienen que encargarse ellos de asfaltar los caminos.

-¿Apuestan por un cambio de modelo con más peso de lo rural?

El modelo debe ir cambiando. El mantenimiento de la mayor parte de los caminos no puede depender de los vecinos, mientras se siguen destinando fondos una y otra vez al casco urbano, a mejoras en la Casa de los Hevia, al Teatro Riera... Seguramente por mala gestión anterior, no lo podemos en duda, pero no puede ser. No es una guerra con la zona urbana. Somos conscientes de las limitaciones, pero debemos cambiar el modelo.