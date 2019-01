San Martín del Mar y Argüero elegirán a sus alcaldes pedáneos en las urnas Los delegados de Quintes, Tazones, Fuentes, Amandi y Castillo de la Marina se harán oficiales la próxima semana al haber solo una candidatura ALICIA GARCÍA-OVIES VILLAVICIOSA. Viernes, 25 enero 2019, 00:33

Los vecinos de San Martín del Mar y Argüero deberán elegir a sus futuros alcaldes pedáneos en las urnas. Esta circunstancia supone un hito en la historia participativa del concejo, pues desde hace cien años estas vacantes eran cubiertas 'a dedo' por el alcalde correspondiente. El actual equipo de gobierno decidió cambiar este proceder cuando llegó a la Alcaldía en 2015 y el pasado mes de diciembre se abría el plazo para presentar candidaturas. Diez parroquias están actualmente sin delegados. Quintes, Fuentes, Tazones, Castiello de la Marina y Amandi lo tendrán de manera oficial la próxima semana, al haberse presentado solo una persona. No ocurre lo mismo en el caso de otras dos localidades, entre las que suman siete candidatos.

Así, en San Martín del Mar los vecinos se han volcado con este proceso, llegando a presentarse hasta cinco candidatos distintos. De este modo, los votantes deberán elegir entre las propuestas de Natividad Coto, Celestino Vega, Belén Pardo, Carlos Rojo y Rosa María Pérez. La parroquia está viviendo una época de cambios en lo que respecta a la participación vecinal. Recientemente, la asociación de vecinos renovaba su junta directiva tras el anuncio de José Pedro Hurlé de no seguir al frente de la entidad. En su lugar, ha tomado el relevo Saúl García. En Argüero lo tendrán más fácil, ya que solo deberán decantarse entre Berto Ordieres y Javier Cuesta.

Vacantes en tres parroquias

No será así en Breceña, Carda y Miravalles, donde el puesto ha quedado de nuevo vacante. El Ayuntamiento deberá valorar ahora si propone a una persona o, por el momento, dichas parroquias continúan sin delegado. «Haremos un sondeo por dichas zonas para ver si alguien se ofrece voluntario. La figura del alcalde pedáneo es muy importante en un concejo como Villaviciosa, con un territorio muy amplio y concejo», explicó el alcalde, Alejandro Vega.

El Ayuntamiento ha convocado una reunión para el lunes en la que participarán representantes de todos los grupos políticos y de la Federación de Asociaciones Vecinales de Villaviciosa. El encuentro servirá para formar una comisión de seguimiento y dar a conocer los resultados de la fase de selección. Será necesario, además, elaborar el calendario para las elecciones y formar el censo de votantes. La previsión es que a lo largo de febrero se pueda completar el proceso.

En Quintes, Tazones, Amandi, Castiello de la Marina y Fuentes contarán con delegado territorial a partir de la próxima semana, cuando se haga oficial por resolución de Alcaldía al haberse presentado tan solo una candidatura en cada parroquia. Coincide, además, que en los cincos casos las personas designadas están ya involucradas en sus respectivas asociaciones de vecinos. Un ejemplo es Ramón Berros, secretario de la Asociación Vecinal de Fuentes. «Me presenté porque no quería que el puesto quedase vacante. Al final, con un poco de voluntad se puede hacer algo por el pueblo y de eso es lo que se trata», explica.

En el caso de Dioni Novel, actual presidente de la asociación de Quintes, su candidatura se eligió por votación. «En la asociación no queríamos que ese puesto quedase vacante y decidimos presentarnos alguno de nosotros. Finalmente me tocó a mí. El delegado territorial es el brazo del Ayuntamiento en la parroquia y es una responsabilidad que hay que aceptar. Lo peor era que no hubiese nadie», asegura.

Luis Batalla, vicepresidente en Tazones, tiene ya clara cuál será su proridad a partir de ahora: «Aglutinar a todas las asociaciones de la parroquia: hosteleros, vecinos y desembarco para trabajar todos en la misma línea». Por su parte, José Antonio Fernández, presidente de la Asociación Cultura y de Festejos de Amandi, destaca la importancia del delegado: «Lo bueno de esta figura es que te permite tener una relación directa y mayor respaldo del Ayuntamiento». En Castiello de la Marina la responsabilidad caerá sobre Pablo Riera: «Nosotros llevamos cuatro años sin alcalde. Al formar parte de la asociación será más fácil llegar a acuerdos».