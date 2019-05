Medio centenar de exalumnos del instituto, en Casa Cortina Antiguos alumnos del instituto de Villaviciosa, en Casa Cortina. / E. C. A. COLLADO VILLAVICIOSA. Domingo, 26 mayo 2019, 01:24

Medio centenar de antiguos alumnos del instituto de Villaviciosa, hoy el IES Víctor García de la Concha, se reunieron ayer en su tradicional encuentro anual para comer, charlar y, sobre todo, recordar y reír, en el restaurante Casa Cortina.

Durante la comida, se pusieron al día. Ellos pertenecen al curso que inauguró el instituto, el de 1968-1969, por lo que no hace mucho, el pasado mes de noviembre, ya se habían dado cita para celebrar el cincuenta aniversario del centro. Eso no impidió que la mayoría se quedase con ganas de acudir ya con temperaturas más amables a la reunión convocada una vez más por Mari Luz Acevedo y Andrés Pérez. Del centenar que compartió pupitre hace medio siglo, aunque «ya falta una veintena», muchos consideran la cita ineludible y acuden de toda Asturias para no faltar. Es el caso, también, de Yayo Lavandera, afincado en República Dominicana, que ayer fue uno más a la mesa de Casa Cortina aprovechando su semana de vacaciones en la Villa. La sobremesa se alargó lo suficiente para ver la final de Copa del Rey.