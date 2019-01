«Es la mejor noticia después de 40 años» El alcalde, junto a los vecinos, en la presentación de la primera denuncia ante Fiscalía. / PATRICIA BREGÓN En Trasona celebran la inversión estatal para acabar con los ruidos de la autopista«Ahora queda saber cuánto tardan en hacerlo, supongo que no será de hoy para mañana», destaca Juan Aragón, presidente vecinal SHEYLA GONZÁLEZ TRASONA. Jueves, 17 enero 2019, 00:21

Los vecinos de Trasona celebran con ahínco la inversión estatal prevista para acabar con los ruidos que genera la autopista a su paso por Trasona. Aunque de momento hay que esperar a los informes que indique cuál es la mejor solución, en el barrio se alegran de este «nuevo paso adelante».

El presidente de la Asociación de Vecinos La Paloma de Trasona, Juan Aragón, pedía el pasado lunes al nuevo año que se solucionase este problema que se ha venido prolongando durante décadas. Ayer festejaba la inversión. «Es la mejor noticia después de cuarenta años de espera», apuntaba el líder vecinal, que mostraba su alegría pues recalcaba que «es una buena decisión por la que llevamos esperando mucho tiempo, ya iba siendo hora».

El Estado ha guardado una partida para llevar a cabo la instalación de barreras acústicas en Trasona y aunque las cuentas nacionales aún no han sido aprobadas, el alcalde, Iván Fernández, explicaba que «se han comprometido a ejecutarla si no con cargo a la partida de mantenimiento de carreteras, aunque eso ralentizaría un poco el proceso».

Lo importante es comenzar. Eso piensan en Trasona por eso ahora, después de cuatro décadas, les da igual tener que esperar unos meses. «Ahora queda saber cuánto tardarán en tenerlo listo, supongo que sea un proceso largo que no se hará de hoy para mañana», reconoce Juan Aragón.

La construcción de la autovía en los años 70 partió en dos Trasona, dejando a su paso una carretera que genera cada día una gran cantidad de ruido que supera los decibelios recomendados, especialmente en algunas horas punta. Hay algunas zonas de Trasona que tienen que soportar cada día niveles elevados, que han generado malestar y secuelas a los vecinos. Un argumento que el Ayuntamiento utilizó en su día cuando presentó la demanda contra el Ministerio de Fomento por no haberle puesto solución a estos ruidos.

Iván Fernández insiste en que «la denuncia no se retirará hasta que no esté ejecutada la solución. Siempre lo dije, da igual de qué signo político sea el partido que gobierne». Una decisión que avalaba ayer el presidente de la Asociación de Vecinos La Paloma de Trasona, que hacía hincapié en que «como está metido por la vía penal teníamos ya un camino recorrido en busca de la solución. Me parece bien que no se retire de los juzgados hasta que no esté hecho», puntualizó Juan Aragón.

El Ministerio de Fomento, que ya cuenta con todas las mediciones realizadas por el Ayuntamiento, estudiará las diferentes soluciones de aislamiento acústico para después realizar el proyecto de ejecución necesario como paso previo a la instalación de las barreras. Con estos elementos se frenará la contaminación acústica y ayudará a que los vecinos puedan vivir de una manera más relajada sin el «zumbido» al que están acostumbrados y que a alguno le ha generado problemas auditivos por la exposición constante al ruido.