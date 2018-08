«Nos merecemos que El Puntal sea un puerto digno» César Fernández. / A. G.-O. «No tener pantalán de tránsito es una pérdida económica para el concejo. El año pasado, 77 veleros dieron la vuelta por este motivo» César Fernández Presidente del Club Náutico Deportivo El Puntal ALICIA G.-OVIES VILLAVICIOSA. Miércoles, 8 agosto 2018, 00:27

El Principado licitará en las próximas semanas las obras de reparación del dique exterior del puerto de El Puntal. La actuación, junto con la construcción de la marina seca y la colocación de una grúa para las embarcaciones, permitirá a las instalaciones maliayas ponerse a la altura de otros embarcaderos de la región. Unas mejoras que no serían posibles sin el trabajo de la directiva del Club Náutico Deportivo El Puntal, presidido por César Fernández.

-¿Qué suponen estas actuaciones para el puerto maliayo?

-Hasta estos últimos años, en El Puntal hemos estado un poco abandonados. Éramos el único club náutico de Asturias que no contaba con grúa para sacar los barcos. Ahora la situación parece que empieza a mejorar. Nos merecemos que El Puntal sea un puerto digno.

-¿En qué han consistido las obras del Principado?

-Se hizo una base de hormigón para la instalación de una grúa y se construyó la marina seca. Ahora estamos pendientes del dique exterior. Era una actuación que solicitamos al consejero de Infraestructuras en su última visita y en tan solo cinco meses ya ha salido a licitación.

-¿Hubo alguna crítica por parte de los vecinos?

-Desde el club hemos informado continuamente a los vecinos y usuarios que nos han preguntado por el avance de las obras y nunca nadie puso ninguna pega. En su día, una persona criticó que las máquinas estuvieran paradas, pero era normal. La obra estaba prevista para desarrollarse en dos fases y así se hizo. Lo de que los vecinos y usuarios están indignados es falso, como se demostró hace unas semanas en la presentación de las obras.

-¿Están previstas más obras?

-Sí, como ya anunció el director general de Infraestructuras, está previsto ampliar el terreno del puerto en mil metros cuadrados. También tienen que instalar un depósito de combustible y baños. No puede ser que con 150 usuarios no tengamos estos servicios.

-¿Cuántos socios tiene actualmente el club?

-En torno a los 75, aunque la cifra pueden variar en dos o tres cada año. El Puntal tiene 148 amarres, pero no todos los usuarios forman parte del club, aunque esperamos que con las mejoras y los beneficios que ello conlleva se apunten más. Este año vamos a aprobar un presupuesto de 8.775 euros.

-El Principado ha realizado las últimas grandes obras del puerto pero no han sido las únicas mejoras.

-Sí. A lo largo de estos años hemos instalado cámaras de seguridad, cambiado toda la red eléctrica, contratado internet... Ahora los usuarios pueden controlar las embarcaciones desde sus casas. Nuestro objetivo es poder ampliar pantalanes y seguir creciendo como hasta ahora.

-¿Hay más necesidades?

-Por supuesto. En estos momentos no contamos con pantalán de tránsito y es un servicio muy demandado, sobre todo, los meses de verano. El año pasado entraron en el puerto 77 veleros que tuvieron que dar la vuelta porque no podían pernoctar aquí. Eso es una pérdida económica para el concejo, porque la gente que viene tendrá que comer, necesitará hacer alguna compra, transporte para desplazarse... Además, según anunció el Principado, antes de finalizar el año se firmarán los convenios para ceder la gestión de los puertos a los clubs deportivos.

-¿Seguirá al frente del club?

-Me quedan dos años de mandato todavía, pero no estoy seguro de si renovaré. Estoy muy cansado. Si aguanto es porque la gente me lo pida.