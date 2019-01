«Se está metiendo mucho dinero en la ZALIA sin ningún tipo de cuestionamiento» Domingo, 13 enero 2019, 02:46

El aporte de arena a Salinas tras los dragados del Puerto o las inversiones en la Zalia ponen de relieve la discrepancia entre Yasmina Triguero y el presidente del Puerto, Santiago Rodríguez Vega.

-En el Puerto también hubo fricciones. ¿El aporte de arena a la playa ha dinamitado la relación?

-No se trata de ir contra el Puerto, sino de que defendemos una posición diferente en varios temas. Uno es el espigón y la pérdida de arena. En un principio tengo claro que la acción que provoca la acción portuaria tiene que ser compensada. Es una postura avalada por científicos de organismos como el CEDEX. Que después venga una DIA que establece medidas que el Puerto entiende que va más allá de lo que le corresponde y que quieren que quede claro que solo tienen que compensar lo que provocan, a mí me parece bien. Pero lo que no se puede consentir es que hayan pasado muchos años y el Puerto ni siquiera haya hecho el proyecto para el espigón.

-¿Y la inversión en la ZALIA?

-Se está metiendo mucho dinero sin ningún tipo de duda o cuestionamiento. No hay un plan de viabilidad claro, no hay un informe jurídico que diga que ese aporte económico sea efectivo. No dudo que sea buena para Asturias, pero quien debe financiarlo me genera dudas.