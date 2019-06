La mina de Arnao se inspira en un cartel de la I Guerra Mundial

El Museo de la Mina de Arnao lanza un cartel promocional inspirado en el que utilizó el ejército británico en la I Guerra Mundial (1914-18) para llamar a filas a los jóvenes, diseñado por Lord Kitchener. La imagen de un oficial señalando con un dedo ha sido sustituida por la de un antiguo obrero de la Real Compañía Asturiana de Minas, Gualteiro, y la leyenda parafrasea, también en inglés, al original. 'Workers. Your museum needs you'. (Trabajadores. Tu museo te necesita) en lugar de 'Your country needs you' (Tu país te necesita), con un añadido: 'Disfruta de tu memoria'.

«La idea es utilizar una propaganda belicista que en su día tuvo gran impacto y modificar su mensaje por completo. Es un llamamiento a una lucha pacífica por la cultura, por el mundo en el que nos hemos criado, donde se moldeó nuestro pensamiento, nuestros hábitos y que corre el riesgo de desaparecer, de extinguirse», explicó Iván Muñiz, director cultural del Museo y promotor de la idea.

El cartel, que será distribuido de forma masiva, se enmarca en los actos de conmemoración del 180 aniversario de la apertura de la primera galería minera submarina de Arnao y de Europa, en 1839.