Gozón «De momento las movilizaciones son pacíficas, pero la gente está enfadada» Los vecinos de Bañugues y Ambiedes reclaman a la Corporación que defienda los intereses del concejo y se oponga a la perrera Los vecinos de Bañugues y Ambiedes volvieron a manifestarse ante el Ayuntamiento. / JOAQUÍN PAÑEDA ALICIA GARCÍA-OVIES LUANCO. Jueves, 27 mayo 2021, 10:15

Los vecinos de Bañugues y Ambiedes volvieron a manifestarse ayer frente al Ayuntamiento de Gozón para expresar su rechazo a la perrera. Unas movilizaciones que, avisaron, «de momento son pacíficas, pero la gente está enfadada». «No os estáis dando cuenta del problema que va a haber. Desde la asociación estamos intentando calmar los ánimos», explicaron los representantes del colectivo ante la Corporación municipal, cuyos ediles por primera vez los atendieron al finalizar el Pleno.

Un encuentro que aprovecharon para pedirles que defiendan los intereses del concejo oponiéndose a la perrera. «Nos hemos metido en un lío y tenéis que solucionarlo. Tendríais que defendernos, buscar la forma adecuada de que el consorcio se retracte y retire de la mesa todas las fincas de Gozón», les exigieron. Para los vecinos es incomprensible que se mantengan como opción los terrenos gozoniegos cuando, en ambos casos, «hay viviendas cerca».

En Bañugues, además, la finca estaría afectada por las galerías de las antiguas minas. «Esta misma semana, a unos ocho menos de la finca se abrió un boquete a una galería. ¿Eso lo saben en el consorcio?», preguntaron.

En este sentido, el alcalde, el socialista Jorge Suárez, insistió en que todas los terrenos serán evaluados por una comisión técnica -previsiblemente la próxima semana- y que se tendrán en cuenta todas las deficiencias y problemáticas que pueda haber. «Tendrán que ver la catalogación del caserón de Ambiedes, si está cerca de las casas, si la de Bañugues no puede por las minas...», señaló. El regidor reconoció, además, por primera vez que espera que ninguna de las fincas gozoniegas sea la elegida y negó que hubiese un interés personal en construir la perrera en el concejo.

Discrepancias vecinales

Los vecinos también mostraron su extrañeza en que, siendo trece los municipios que conforman el consorcio, no hubiese la obligación de ofertar al menos una finca en cada uno de ellos. Y criticaron duramente la posición de Avilés: «No puede ser que como Avilés no encuentra un terreno, nos la traigan aquí. ¿Es que aquí no causa molestias?».

Al encuentro acudieron representantes de los vecinos de Ambiedes y de la asociación vecinal de Bañugues, no así del Curbiru, la primera entidad en informar sobre el interés de ubicar la perrera en Gozón y cuyos miembros volvieron a participar en al concentración convocada ayer ante el Ayuntamiento.

Las discrepancias entre la asociación y el colectivo de vecinos son constantes desde el principio. Mientras los primeros apuestan por esperar a que se adjudique una finca definitiva, los segundos han participado desde el principio en las movilizaciones y las protestas.