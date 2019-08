El Museo de Anclas de Salinas mantiene la Bandera Azul pese a la falta de mejoras Izado de la Bandera Azul en Santa María del Mar. / LVA El Ayuntamiento prevé reunirse en septiembre con la Cofradía de la Buena Mesa para desbloquear el mantenimiento SHEYLA GONZÁLEZ PIEDRAS BLANCAS. Jueves, 15 agosto 2019, 00:16

La Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC) mantiene el distintivo de Centro Bandera Azul al Museo de Anclas de Salinas. La entidad no ha vuelto a requerir al Ayuntamiento de Castrillón la mejora de las instalaciones, tal y como se pidió hace unos meses en el momento de conceder los distintivos. Aún así el Consistorio, desde la concejalía de Turismo, trabajará para poner a punto este espacio.

«De momento mantenemos el distintivo, pero sabemos que hay que hacer algo antes del año que viene si queremos renovar. Esperamos que después del verano, en septiembre, podamos comenzar los trámites reuniéndonos con la cofradía para ver las posibilidades que hay en este sentido», puntualizó la concejala de Turismo.

En el momento en que se concedieron los reconocimientos, se explicó que en el caso del museo estaba supeditado a realizar mejoras de conservación de las instalaciones y de las piezas que en él se exhiben al aire libre y se daba de plazo hasta julio para subsanarlo aunque estas no se han ejecutado. En ese momento se puso de relieve el problema con la propiedad de las mismas, ya que están cedidas a la Cofradía de la Buena Mesa de la Mar y no son propiedad del Ayuntamiento por lo que no puede entrar a realizar tareas de mejora o acondicionamiento.

En un primer momento el Ayuntamiento ya emitió un informe en el que detallaba las tareas realizadas en el museo y se explicaba que, salvo dos, el resto de piezas no eran de su titularidad. Entonces se barajaron varias posibilidades, aunque la que tomó más fuerza fue que se firmara un convenio para que las anclas y resto de elementos fueran cedidos al Consistorio y así este tendría capacidad para poder intervenir en él.

Por otro lado, ADEAC ha emitido un informe tras inspeccionar los espacios que cuentan con su reconocimiento. En él se detallan los incumplimientos y recomendaciones de cara a mejorarlos antes del próximo verano. Así, ha pasado revista a las playas de Santa María del Mar y Salinas. Se fija como incumplimiento la falta de información en los paneles de las playas sobre la calidad del agua y su temperatura, aunque son datos que diariamente actualiza el servicio de Salvamento en Playas. «Lo hacemos, pero se indica a partir de las once y media, cuando entran los socorristas, miraremos a ver si se puede mejorar de alguna manera», explicó la concejala de Turismo, Mar González.

Por otro lado reclaman que se retire una bandera azul de la playa de Santa María del Mar. En estos momento cuenta con dos ondeando, cada una de ellas en una cala. «Izamos la que nos dieron este año y aprovechamos la del año pasado para que ambas zonas tengan el distintivo, pero nos dicen que no se puede, así que tendremos que retirar una», matizó González.

En otro de los apartados fijan como recomendación la mejora de los accesos a la cala de La Llada. En concreto, reclaman que en la rampa que baja al arenal se coloque un sistema antideslizante. «Nos explican que podemos hacerlo esta misma temporada o bien antes de que comience la que viene. Tenemos que estudiarlo desde el Ayuntamiento y con Costas para poder buscar la mejor solución», detallan desde Turismo.

Por otro lado, reclaman al Ayuntamiento la colocación de contenedores de recogida selectiva de plásticos, cartón y vidrios en la cala de El Puerto de Santa María del Mar. «Ahora mismo los tenemos en la otra zona pero nos piden que los tengamos en las dos. Son recomendaciones sencillas que tendremos a punto antes del próximo verano», recalcó Mar González.