«El museo de la manzana será un espacio diferenciador para Villaviciosa» El sector sidrero ve con buenos ojos el proyecto, aunque los cosecheros lamentan que no se haya contado con ellos

El futuro museo de la manzana de Villaviciosa nace con el objetivo de convertirse en un centro de referencia en el sector turístico agroalimentario del Principado. Un espacio «visual y singular» donde los visitantes puedan conocer en profundidad todos los factores que rodean a uno de los frutos más característicos tanto del concejo como de la región. Ello, sumado a que en el mismo edificio se ubicaría la sede del Consejo Regulador de la Denominación de Origen (DOP) Sidra de Asturias, permitirá dar un nuevo impulso al sector sidrero, que ha acogido con ilusión esta iniciativa. Cuenta con una inversión inicial de 100.000 euros para la redacción del proyecto, la cual saldrá a licitación este año.

María Cardín, directora comercial de El Gaitero, destacó ayer el impulso que el museo puede suponer para el sector, aunque recordó que el compromiso de las administraciones debe mantenerse en el futuro. «Todo apoyo es interesante, pero estas infraestructuras hay que pensarlas y mantenerlas. No se pueden construir y dejarse ahí», afirmó. En este sentido puso de ejemplo el Museo de la Sidra de Nava, que en su opinión está «desactualizado». «No puede ser que los visitantes se encuentren con información que ya no se adapta a la realidad», lamentó.

Las instalaciones de El Gaitero reciben al año a cientos de visitantes que buscan conocer de primera mano cómo se elabora la sidra. Turistas que, en opinión de Óscar Flórez, representante de la Asociación de Fomento de la Sidra Tradicional Asturiana, pasarán también por el museo. «Va a funcionar seguro. Con la cantidad de turistas que pasan por Villaviciosa, tiene el futuro asegurado», insistió.

Su entidad ya propuso hace años la creación de un museo de estas características. «Es necesario impulsar la sidra a través de la manzana. Todo lo que se haga va a ser beneficioso y el concejo necesitaba tener un espacio diferenciador en este sentido. El museo va a ser muy importante para Villaviciosa», afirmó.

Aunque no todo el sector se mostró ayer a favor de este proyecto. José Luis Poladura, presidente de la Asociación en Defensa de los Cosecheros, criticó que no se les hubiese tenido en cuenta. «Está muy bien que hagan un museo de la manzana, pero con representación de todos los cosecheros. Introducen a la DOP, que es de sidra, pero a nosotros nos dejan de lado», lamentó. En su opinión, la prioridad ahora debería ser buscar una solución para la cosecha de este año: «Algunos ya están pensando en no pañar manzana. Como no se haga algo va a ser muy gorda».

Por su parte, comerciantes y vecinos mostraron ayer su apoyo a este proyecto, que para la Asociación de Comerciantes, Servicios y Autónomos de Villaviciosa (Acosevi) «ayudará a posicionar aún más al concejo y su sector agroalimentario como un referente de calidad». «Esta iniciativa será un atractivo que sumar a los muchos que ya tiene Villaviciosa y creemos que es una buena oportunidad para poner en valor nuestra tierra y a los productores, que son parte fundamental de la cultura asturiana», destacó su presidenta Cristina Simón.

La nueva edificación tendrá dos plantas principales y un sótano. La de abajo albergará la recepción, la sala de exposiciones, la biblioteca, sala de catas, oficinas de trabajo y un espacio de vídeo y degustaciones. Será en el piso superior donde se ubique el museo, que dispondrá de 204 metros cuadrados. Ahí se ubicará también la sala de juntas, la dirección del Consejo Regulador, el almacén y la administración.