Gas Natural asume el contrato de energía eléctrica municipal por 1,9 millones de euros S. G. PIEDRAS BLANCAS. Domingo, 7 julio 2019, 01:14

El Ayuntamiento de Castrillón acaba de adjudicar el servicio de suministro de energía eléctrica, que asumirá la compañía Gas Natural, que ya venía haciéndolo hasta ahora a través de la contratación realizada desde la FEMP.

El nuevo contrato se ha adjudicado en 1,9 millones de euros, lo que supone una rebaja de 232.000 euros. Hubo varias ofertas en el proceso de licitación, «todas rondaban los mismos precios por lo que no ha habido baja temeraria y se puede proceder a adjudicar», explicó la alcaldesa, Yasmina Triguero. Si bien, no será oficial hasta que la entidad presente toda la documentación y se vea que está en regla. De esta manera las facturas correspondientes al suministro eléctrico podrán abonarse por el cauce normal y no deberán ir a Pleno como reconocimientos extrajudiciales.

Por otro lado, la mesa de contratación también aprobó la adjudicación de la póliza de seguros para los edificios municipales, que por primera vez se sacaba a concurso de manera global. Será Liberty Seguros quien se encargue de esta cobertura durante dos años y lo hará a razón de 47.067 euros. Se habían presentado cuatro ofertas, esta en concreto ofrecía una póliza a todo riesgo y la derogación de la regla proporcional de daños materiales.