El PP de Navia mantiene que «hay una ilegalidad» en las obras del cine Fantasio

El PP naviego no quita el dedo del renglón. En el Pleno extraordinario del pasado 8 de agosto votaron en contra de la ampliación del plazo de entrega de las obras de rehabilitación del cine Fantasio, previsto para el 9 de octubre. Justificaron su voto alegando que las modificaciones planteadas «se basaban en un informe que no se correspondía con la realidad. El equipo de gobierno pretendía aprobar unas obras que entendemos que ya están ejecutadas. Eso sería una ilegalidad», apuntó la portavoz popular, Ana Isabel Fernández.

Tras el Pleno, los populares dieron un paso más y el 19 de agosto presentaron un escrito solicitando acceder a las obras del cine Fantasio para verificar sobre el terreno sus argumentos. La junta de gobierno local «por unanimidad» denegó a los populares el acceso, denunciaron los populares. «Si no nos dejan entrar, cuando accedieron medios de comunicación y personal ajeno a la obra, nos dan la razón de alguna manera», criticó la popular naviega. Fernández ejemplificó sus sospechas con las grietas de la fachada ya pintada, «que ya no existen, pues está perfectamente visible». Por ello, la portavoz popular entiende que «si ya no hay unas grietas generadas por un daño estructural, en un orden lógico de ejecución de obra, el fallo estructural que las origina se habrá resuelto». Por tanto, concluyen los populares, la modificación para el refuerzo en el zaguán de la entrada ya se habría ejecutado.

El alcalde naviego, Ignacio García Palacios, sostiene que «el acceso al interior de la obra lo otorga el director de la misma. Es su responsabilidad». Además, García Palacios recordó que tienen a su disposición todo el expediente para su consulta.