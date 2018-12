Navidad al estilo americano en Molleda Miguel Busto, ante la finca donde ha instalado el alumbrado navideño. / MARIETA La finca 'The Garden' luce 6.000 bombillas y más de 2.000 elementos decorativos SHEYLA GONZÁLEZ MOLLEDA. Lunes, 17 diciembre 2018, 01:56

No hay película navideña que se precie en la que no salgan casas decoradas por iluminación y adornos. Como si de una escena de película se tratase, la finca 'The Garden Molleda' ha encendido este año más de 6.000 bombillas de colores que impregnan de espíritu navideño a toda la parroquia.

Son muchas las personas que se han acercado hasta ella para hacerse fotos o simplemente disfrutar del espectáculo lumínico ideado y creado por Miguel Busto. Desde hace un par de años decidió dar rienda suelta a su imaginación para crear un espacio típico que sirviera como atractivo para la localidad. Así, este año con una infraestructura mayor que otras veces ha colocado decenas de tiras de luces, que se acompañan de otros dos mil elementos decorativos como cintas o bolas.

«Me encanta esta época del año. Desde siempre en mi casa se había puesto decoración navideña. Vi que no había muchas viviendas por Asturias que colocaran una iluminación así, que en cambio es muy típica en Estados Unidos», comenta Miguel Busto, que abre las puertas de 'The Garden Molleda' a todos aquellos que quieran verlo de cerca.

La joya de la corona de esta finca de Molleda es su gran árbol de Navidad, que preside el terreno. Tiene unos seis metros de alto y bajo él tan solo hay un par de barras metálicas. Nada de ramas o de hojarasca. «Pongo la estrella en lo alto y de ella sale el resto de la iluminación. Empecé por el árbol el 2 de noviembre y después fui añadiendo cosas, lo terminé a finales del mes pasado y estaré encendido hasta Reyes», destaca el creador. Lo más complicado de esta estructura ha sido conseguir que todas las luces alumbren al compás, que sigan el mismo ritmo.

Para la decoración de este año ha reutilizado elementos que ya tenían en casa. «Había un carrito de hierro de cuando yo era pequeño. Lo he decorado y ahora hace de trineo del Papá Noel que hemos puesto», explica Busto. Pero estas no son las únicas obras de arte lumínicas creadas. Cascadas de luces de todos los colores, árboles totalmente iluminados y hasta un pequeño montón de regalos presiden la zona exterior de la vivienda, que a su vez cuenta con numerosas bombillas en sus barandillas.

'The Garden Molleda' cuenta con más de 3.000 seguidores en Facebook que siguen el día a día de esta finca corverana, que estos días despierta una mayor expectación entre la comunidad en red. «La verdad es que cuando me pongo a hacerlo no sigo un proyecto en concreto, lo voy haciendo según se me va ocurriendo», explica su creador, que tras el éxito de su decoración ya tiene en mente mejoras para las fiestas del año que viene, «la idea es seguir y que cada año se pueda hacer algo diferente y más creativo si cabe».