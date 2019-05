«Necesitamos un relevo generacional de nuevas voces para el Orfeón» Covadonga Hernández, ante el Valey. / OMAR ANTUÑA El Valey acoge desde hoy las XXXVII Jornadas Musicales de Castrillón, que se prolongarán hasta el 22 de junio Covadonga Hernández Presidenta de la Asociación Amigos del Orfeón de Castrillón SHEYLA GONZÁLEZ PIEDRAS BLANCAS. Sábado, 1 junio 2019, 00:11

El Orfeón de Castrillón se fundó en el año 1981. Su directora, Covadonga Hernández, hace balance del presente y del futuro de la entidad, que hoy sábado inicia las XXXVII Jornadas Musicales de Castrillón, una serie de conciertos que se celebran hasta el 22 de junio, a las 20 horas, en el Valey, con acceso libre. El inaugural está protagonizado por el Coro CantArte, de León, formado por jóvenes de entre veinte y 35 años.

-Nuevos aires para el Orfeón, ¿qué tiene preparada su junta directiva para esta nueva etapa?

-Nuestra mayor preocupación es conseguir dos cosas, muy importantes para nuestra continuidad. La primera es tener un relevo generacional de nuevas voces para el Orfeón de Castrillón que se nos hace mayor, y aunque este es un mal general en Asturias, dentro de los coros similares al nuestro, no nos resistimos a que toda esta labor de muchos años y de muchas personas pudiera desaparecer. Otra de nuestras prioridades es, si conseguimos mantener la actual estructura del coro de Los Escolinos, tratar con los niños que vayan pasando de la edad de doce años, intentar hacer un Coro Joven, que pudiera abastecer a medio o largo plazo al Orfeón.

-Este año se celebran XXXVII Jornadas Musicales, ¿qué tienen de especial?

-En la presente edición presentamos unos conciertos de calidad contrastada. Empezamos con la participación de la Coral CantArte, de León. Una Coral joven y de mucha calidad, lo que podrán constatar todas aquellas personas que asistan al concierto. Después actuarán Ensemble Vocal de Gijón y la Orquesta de Cuerda del Conservatorio Julián Orbón de Avilés. También se celebrará el Encuentro Coral Infantil, en el que participarán cinco coros. Esa tarde juntaremos en el escenario un total de unos cien niños. Por último, cerrará el Orfeón, que como novedad de la edición , se verá acompañado por la Orquesta de Flautas de Asturias que dirige el maestro Salvador Espasa.

-Cuentan con corales muy arraigadas, ¿esperan llenar el Valey?

- Todos los conciertos son con entrada libre y gratuita, hasta completar aforo. Estamos seguros que en el Encuentro Coral Infantil, como suele ocurrir todos los años, se llenará el aforo. La calidad, tanto de los participantes, como de los repertorios que interpretarán, serían razones más que suficientes para conseguir buenas entradas en todos los conciertos, aunque a veces nos da que pensar. Si ofrecemos conciertos de esta calidad, igual para conseguir más público habría que hacerlos de pago.

-La sección infantil del Orfeón tiene mucho tirón, ¿hay relevo generacional?

-Pues creemos que sí. Este año tenemos unos quince menores en el grupo de infantiles y casi 25 niños en Los Escolinos, que esperamos incrementar para el próximo curso.

-En Castrillón hay varias corales , ¿qué me diría de la afición?

-Hay mucha gente joven y de mediana edad que podría participar en los coros existentes, pero no sabemos el por qué no se animan y nosotros pensamos que es porque no hay mucha afición. En los conciertos, salvo contadas excepciones, solemos contar con un público escaso, pero entusiasta. Nosotros trabajamos para traer calidad y que el público esté contento, pero muchas veces nos desesperamos porque no conseguimos dar con la tecla adecuada.

-¿Qué necesidades tienen ahora como agrupación coral?

-Cómo decía al principio, nuestra mayor preocupación es darle una continuidad al Orfeón de Castrillón. Hay que decirle a todas las personas del concejo y de la comarca, que tengan inquietudes por la música en general y por la música coral en particular, que las puertas del Orfeón de Castrillón están abiertas para todas aquellas personas que se animen.