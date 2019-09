«Se necesitan carriles bici seguros» El alumnado de quinto de primaria de Las Vegas inició ayer la Semana de la Movilidad. / MARIETA Participaron ayer en el primer taller de la Semana de la Movilidad, en el que reclamaron la instalación de aparcabicis Los alumnos del colegio de Las Vegas lamenta no poder acudir al colegio en bicicleta SHEYLA GONZÁLEZ LAS VEGAS. Jueves, 19 septiembre 2019, 00:24

El alumnado de quinto de primaria del colegio de Las Vegas acudió ayer a clase en bicicleta. Algo extraordinario pues suelen hacerlo a pie o en coche con sus familias. Los menores disfrutaron de una mañana diferente gracias a los talleres de la Semana Europea de la Movilidad Sostenible que corrieron a cargo de la Biciescuela de La Caracola.

Con casco y sobre las dos ruedas, los estudiantes aprendieron normas básicas de circulación e incluso algunos han podido aprender a andar en bici gracias a la ayuda de Mario Ania, que fue el encargado de coordinar la actividad. Pese a lo divertido de la iniciativa, los menores lamentaron no poder repetirla a diario, pues aunque les gustaría acudir al colegio en bicicleta no pueden hacerlo. «No es seguro», recalcaban todos ayer. No lo es porque no hay carriles bici para ello. «Ellos te dicen que sus padres no les dejan porque no hay una vía segura y tienen razón. Por la acera no pueden y por la carretera, si no tienen catorce años, tampoco», decía Ania.

Una reivindicación que lanzan a las autoridades y también a los centros escolares de todo el concejo, pues todo están en la misma situación. «Se necesitan carriles bici seguros y aparcabicis», pedía el alumnado pues los centros escolares carecen de elementos en los que dejar las bicicletas mientras están en clase. Por ello reclaman que más allá de la Semana de la Movilidad «se lleven a cabo iniciativas que fomenten el uso de la bicicleta tanto para ir al colegio como para cualquier desplazamiento dentro del concejo».

Las actividades culminan el domingo con el día sin coches en Cancienes

La Biciescuela de La Caracola trabaja para que esto sea más sencillo pues organizan rutas para que los menores aprendan a utilizar la bicicleta fuera de parques. «Todos coinciden en que solo la sacan si están en la plaza. Solo un alumno me dijo que salía con su abuelo a hacer rutas los fines de semana», destacó Mario Ania. A pesar de ello, el coordinador quiso dejar claro que «muchas inseguridades no tienen razón de ser. Cada vez que salimos nosotros los conductores son muy respetuosos porque ven que hay niños».

Los talleres de la Semana de la Movilidad en Corvera continuarán hoy en el colegio de Los Campos y mañana en el de Cancienes. Todos los estudiantes se reunirán el domingo, 22 de septiembre, en el parque Hermanas Bobes para disfrutar de la jornada 'Corvera sin mi coche', que cerrará al tráfico la plaza para la realización de actividades y para la lectura del manifiesto que está preparando el alumnado.