«Se necesitan nuevas canciones de tonada asturiana, llevamos 15 años escuchando lo mismo» Javier de Arroes, en su casa de Villaviciosa. / A. G.-O. «He recibido muchos premios en mi vida, pero ser Hijo Predilecto de Villaviciosa es el más importante de todos»Javier Díaz Folklorista e Hijo Predilecto de Villaviciosa

Los rostros de los cantantes más populares de tonada decoran las paredes de la pequeña habitación, mientras que estanterías repletas guardan horas y horas de grabación con un sinfín de canciones que han marcado la historia de la música asturiana. Javier Díaz, más conocido como 'Javier de Arroes, tiene en su hogar de Villaviciosa el mayor archivo de canción asturiana y tonada del Principado. Es su pasión, de la que podría estar hablando sin descanso. Por ello, mañana, tras recibir el título de Hijo Predilecto de Villaviciosa, habrá un concierto en su homenaje.

-¿Se esperaba tal reconocimiento?

-No, fue toda una sorpresa. Estoy nervioso desde que me avisaron y casi no puedo dormir. Me han dado muchos premios en mi vida, pero ser Hijo Predilecto es el más importante que podría recibir. Tengo que agradecer a la corporación, y en concreto al alcalde, Alejandro Vega, cómo se han portado conmigo. Mañana habrá una parte institucional y luego empezará un recital con los mejores cantantes de tonada de la actualidad.

-Tiene el mayor archivo de tonada y canción asturiana. ¿Cómo comenzó esta pasión?

-La primera vez que escuche una gaita tenía 7 años y me enamoré. Cuando iba alguna fiesta con mis padres siempre les decía que si me perdía, me buscasen donde sonase la gaita o hubiese gente cantando.

-¿Sabe cuántas piezas forman a día de hoy su colección?

-A día de hoy tengo más de 43.000 canciones de diferentes estilos e intérpretes y unas 4.000 cintas grabadas en directo. Todas ellas están documentadas con el concurso al que pertenecen, el cantante, el tema... Discos y vídeos habrá más de 400. Creo que tengo grabaciones de todos los cantantes de tonada de Asturias. Por aquí pasa a lo largo del año muchísima gente que viene a buscar información. A mí lo que más me gusta es poder ayudarlos.

-¿En qué momento se encuentra la tonada?

-Mal, en lugar de ir para arriba va para abajo. Está cada vez peor. A los cantantes actuales les falta información. Les preguntas por quién cantaron y no lo saben, cambian palabras de las canciones... Los profesores en lugar de enseñarlos, los estropean. ¿Cómo puede ser que alguien cante un tema y no sepa quién lo compuso? Así no vamos a ningún lado. Dentro de 10 ó 12 años, si no se pone solución, van a acabar con todo.

Un reglamento

-¿Cómo se podría revertir esta situación?

-Lo que se necesita ahora mismo es crear canciones nuevas. Llevamos 15 años escuchando lo mismo. Los cantantes tienen unos temas y de ahí no salen. Debería ser obligatorio que cada uno compusiese temas propios. Yo tengo doce escritos y no soy profesional. Un cantante tiene que sentir la canción que está cantando. También sería necesario hacer un reglamento para los concursos en el que se diga qué cantar y cómo hacerlo.

-¿Qué debe tener un buen cantante?

-Lo primero afición, eso es lo más importante. Luego oído y si después tiene buena voz, pues mucho mejor.

-Si tuviese que elegir a los tres mejores cantantes de la historia, ¿cuáles serían?

-Lo tengo muy claro: Vicente Miranda, Juanín de Mieres y Xuacu el de Sama. Canción, si tuviese que quedarme con alguna, para mí sería 'A la salida del Sella'.

-¿En Villaviciosa existe tradición de canción asturiana?

-Sí, mucha. Salieron grandes campeones de Villaviciosa. Ahora estamos trabajando para crear un concurso en el concejo, ya que el último fue de 1922. Esperábamos poder organizarlo el año pasado, pero ojalá no pase de éste.