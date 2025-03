«El nombramiento en la Mancomunidad es algo circunstancial, se resolverá»

SHEYLA GONZÁLEZ PIEDRAS BLANCAS. Lunes, 11 de noviembre 2019, 01:10 | Actualizado 02:43h. Comenta Compartir

Angélica González es, desde el pasado mes de junio, concejala de Derechos y Servicios Sociales y Mayores de Castrillón. La edil socialista regresa a la primera línea política formando parte del nuevo gobierno local junto a IU y Podemos y envuelta en su polémico nombramiento como representante en la Mancomunidad de Turismo.

-¿Qué le hizo volver a la política?

-Soy una enamorada de la política social, lo único que me movió para volver, porque yo nunca pensé en regresar al Ayuntamiento después de treinta años. Cuando el partido me lo propuso, viendo el retroceso que plantean determinadas organizaciones políticas, me dio miedo, y me dije que tenía que seguir luchando como hace muchos años cuando todo estaba por hacer.

-¿Qué valoración hace de la Concejalía de Servicios Sociales? ¿Cómo se la encontró?

-Cuenta con una infraestructura muy importante, con personal y con dinero. Hay que destacar el nivel del equipo técnico y el compromiso de las trabajadoras, todas mujeres. Lo único que nosotros propusimos dentro del acuerdo de gobierno es montar la concejalía de Mayores, no específica, pero sí dándole contenido dentro de Servicios Sociales.

-¿Era la pata coja del área?

-Sí. No es que no se hayan hecho cosas, pero hay que tener en cuenta que la población envejece. En Castrillón tenemos un 45% de personas mayores de 55 años. La parte asistencial está totalmente cubierta, tanto a nivel local como regional, pero en cuanto a programas de prevención siempre hay posibilidades de hacer algo más. Me preocupa mucho que el territorio sea algo que dificulte la participación de la gente.

-¿Se refiere a las parroquias rurales?

-Exacto. Hasta ahora se trabajaba con subvenciones a centros de mayores, pero hemos detectado que dentro de las asociaciones de vecinos hay vocalías de mayores o simplemente grupos de vecinos que quieren actividades. Ejemplo es la petición que nos hizo Pillarno para que el taller de memoria pudiera llegar a la parroquia, algo que ya está en marcha, en colaboración con el voluntariado vecindario. Es una opción provisional porque el programa estaba contratado ya, pero el año que viene con la nueva licitación ya se incluirán estas sedes y todas aquellas que lo reclamen.

-¿Cuál eles perfil que acude a los Servicios Sociales?

-Siempre se atendió a los colectivos más vulnerables, pero se asociaba con el colectivo gitano o personas con problemas de drogadicción. Ahora mismo acude el ciudadano de a pie que busca una ayuda dentro de los recursos municipales, se ha normalizado. La crisis influyó mucho, la gente no conoce la cantidad de personas que actualmente cobran el salario social que ha sido sustento de muchas familias del municipio. Se sigue pensando que para ir a los Servicios Sociales hay que ser gitano o tener una serie de problemáticas, y no es así, son recursos para el bienestar de las personas.

-¿Qué iniciativas o programas incluirá en los presupuestos de 2020?

-Dotar de presupuesto a la concejalía de Mayores, algo que se conseguirá reestructurando el resto de partidas existentes para desarrollar un programa anual. Además, hay que afrontar un gran esfuerzo con el nuevo contrato de ayuda a domicilio, que requiere mucho dinero. Hemos puesto un precio hora atractivo para las empresas que permita que las que se presenten al concurso cumplan con el convenio del sector y mejorar las condiciones de las trabajadoras. También es una prioridad añadir las becas a estudiantes de la Universidad.

-¿Trabajarán en un tercer Plan de Infancia y Adolescencia?

-El segundo Plan tiene vigencia hasta 2020 y para poder mantener el sello de Ciudad Amiga de la Infancia necesitamos el tercero. Somos ambiciosos porque se está intentando que ese documento lo elaboren los propios jóvenes del concejo.

-¿Es muy crítico el grupo de participación infantil?

-Sí. Nada más tomar posesión nos reunimos con el grupo de participación para presentarnos y que nos plantearan sus demandas. Me 'prestó' mucho ese encuentro porque nos sacaron los colores y me pareció genial. Nos hemos ofrecido a reunirnos cuando lo deseen para que nos puedan trasladar sus inquietudes. Ellos tienen una visión muy crítica de las cosas. El año que viene, coincidiendo con los diez años del Plan de Infancia, creemos que será posible acoger aquí el Encuentro Regional de Participación Infantil y Juvenil en primavera.

-Como concejala de Participación Ciudadana, ¿qué tareas hay pendientes en este sentido?

-La primera dificultad es que no hay presupuesto, solo dos partidas para subvenciones para las asociaciones vecinales, que son pequeñas. Estamos empezando a trabajar en los presupuestos participativos, que va a llevar su tiempo, para 2020 no va a poder ser porque las cosas hay que hacerlas bien. Además, tenemos un reglamento de Participación Ciudadana, pero que nunca se desarrolló, estoy pendiente de que los servicios jurídicos nos digan si está acorde a la normativa actual y después habrá que trabajar para mejorarlo. Lo primero será ponerse de acuerdo en qué parte de las inversiones estarán sujetas a los presupuestos participativos. Me preocupan también las subvenciones, creo que hay que tenerlas convocadas en el primer trimestre y resueltas en el segundo como máximo para que las entidades sepan con qué dinero podrán contar, hasta ahora se hacía con un poco más de retraso.

-Gobiernan junto a IU y Podemos, ¿qué valoración hace de ese pacto?

-Estoy muy contenta del pacto de izquierdas. Lo tenemos que hacer bien sí o sí, yo no olvido cada día que hay una oposición de diez y que la gente nos ha dado una oportunidad para desarrollar políticas progresistas. El PSOE tiene áreas complicadas, pero estoy contenta porque son las que repercuten directamente en las personas. Creo que en cuatro años vamos a demostrar que Castrillón es de izquierdas y que la política que se va a hacer es la mejor para los vecinos.

-Su nombramiento en la Mancomunidad de Turismo está recurrido por su compañero de partido, Javier González, ¿cree que puede hacer tambalear al gobierno?

-Espero que no, porque tengo claro que yo estoy aquí en representación del partido y acato las decisiones. Si eso no lo perdemos de vista no habrá problema. El nombramiento es algo circunstancial, no tiene mayor importancia, se resolverá. Vamos a trabajar bien y no le veo mayores dificultades.

-¿Qué papel juega el concejo en la Mancomunidad?

-Somos una parte muy importante porque tenemos mucho que ofertar. Somos una sola ciudad, todo aquel espacio al que puedas llegar caminando sin bajar de la acera es que es solo uno.