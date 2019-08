«Notamos que este año viene mucha gente de fuera de Asturias al festival» Juan Luis Suárez, promotor del festival. / ÁLEX PIÑA El área de El Agüil en Salinas acoge mañana viernes y el sábado el festival, en el que actuarán Coti y David Otero y Willy Naves Juan Luis Suárez Promotor del Songs for an Ewan Day S. GONZÁLEZ SALINAS. Jueves, 8 agosto 2019, 00:26

La entrada a la senda peatonal de El Agüil recibirá este fin de semana a los artistas invitados al Songs for an Ewan Day. Un festival con carácter que este año diversifica sus actividades. Mientras las actuaciones musicales se mantendrán en el escenario Mahou habrá yoga o paddle surf por el día. El cartel de esta edición lo componen Willy Naves, Paul Alone, Guitarricadelafuente, Nil Moliner, Smile, Holly Miranda, Georgina, Coti, La Sonrisa de Julia y David Otero. A esta zona se suman los foodtrucks con propuestas gastronómicas internacionales y actividades complementarias durante el día. Juan Luis Suárez es uno de los fundadores del evento y actual asesor musical de los organizadores, que cuentan con el soporte del Ayuntamiento de Castrillón.

-¿Qué tiene de especial el festival?

-Es un evento que tiene magia por si mismo. Intentamos cuidar mucho la decoración para que los espectadores se sientan como en un cuento de verano o en un bosque encantado.

-¿Qué destaca del cartel de este año?

-Creo que es mucho mejor que el de otros años. Se compaginan artistas que están emergiendo ahora con otros clásicos que ya tienen su público consagrado. Eso es parte del éxito el mezclar ambos y que salga un festival para todos los gustos.

-El Songs for an Ewan Day es ya una de las citas del verano en Castrillón, ¿qué proyección le ve?

-El festival ha ido creciendo desde sus comienzos y lo hace con el boca a boca porque nosotros no hacemos mucha publicidad de él. El año pasado ya notamos que había mucha más gente, que había colas para entrar y este lo volvemos a ver. Además, estamos notando que viene mucha gente de fuera de Asturias a verlo. Nosotros estamos encantados de que se conozca y de que se de visibilidad a un sitio como Salinas.

-Repiten en El Agüil, ¿será el escenario definitivo?

-Le tenemos mucho cariño al pinar de Salinas porque allí nacimos. Ojalá algún día podamos regresar, pero mientras estamos encantados en El Agüil, es un pequeño bosque que nos ha acogido muy bien.

-¿El apoyo del Ayuntamiento es fundamental para su celebración?

-El Ayuntamiento pone el 100% del festival, nosotros solo lo organizamos. Yo hace cuatro años que dejé la música y también he ido dejando paso a otros para que den forma al evento, yo solo les asesoro en los grupos. El Songs for an Ewan Day tiene organizadores muy buenos.

-Este año incorporan otras actividades paralelas. ¿Qué les motivó a ello?

-El sitio se presta mucho a otras actividades como el yoga o el paddle surf. El año pasado ya hicimos algo y tuvo mucho éxito, y este queríamos repetir. Nos queda poder tener algo para el público infantil pero las monitoras de este año, Aida Artiles, Alessandra Oram y Alazne Aurrekoetxea, son las mejores en sus disciplinas.

-Este año el cartel incluye a Coti como gran reclamo.

-Sí que tiene mucho reclamo, tira mucho como cantante. Hay mucha gente que no deja de preguntarnos por su actuación. Dará dos conciertos, el general que será el sábado por la noche pero antes, por la tarde, hemos preparado otro más íntimo, en el bosque pensado para unas veinte personas. Los espectadores serán elegidos por un sorteo. Será una actuación en acústico con unas cuatro canciones, pero muy especial para el público.

-¿Piensan ya en repetir el año que viene?

-Sí. Nuestra idea es continuar, que esto sea una fiesta que crezca pero poco a poco. Esto no se trata de pasar de ser pequeños a gigantes, eso no nos gustaría a ninguno, preferimos ir paso a paso y avanzando en esta misma línea en la que estamos trabajando ahora mismo.