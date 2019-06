El nuevo aliviadero de Los Balagares estará listo antes de finales de año El alcalde corverano visitó ayer las obras del aliviadero en Los Balagares. / LVA La evolución de los trabajos de construcción obliga a cerrar de forma termporal el área recreativa de Overo L. V. NUBLEDO. Viernes, 21 junio 2019, 01:42

El nuevo aliviadero de Los Balagares estará finalizado a finales de este año. Esta es la previsión del Ayuntamiento de Corvera, que inició las obras a mediados del pasado mes de mayo con una inversión de de 933.566 euros IVA incluido, que se afronta gracias a la recuperación del aval de Los Balagares. El alcalde, Iván Fernández, realizó ayer jueves una visita a las obras que actualmente se desarrollan sobre terrenos del área recreativa de Overo, en Trasona.

«Las obras han dado comienzo por la construcción del colector que pasa por el área recreativa de Overo. Se trata del colector de alivio por el que pasará el agua en caso de emergencia y que consiste en un tubo de hormigón de 1.200 milímetros de 327 metros de largo, que discurre de manera subterránea por el terreno. Este hecho hace que el área recreativa esté cerrada al público y que, por ello, la foguerina de los niños que tradicionalmente hemos venido quemando en Overo en la noche de San Xuan, este año se traslade a la zona de Las Palmeras. Una vez que finalice la obra, el área recreativa volverá a abrirse al público en perfecto estado», señaló Iván Fernández.

La obra incluye la construcción de una edificación de 50 metros cuadrados (7,10mx7,10m) y una altura de 2,5 metros, que será levantada en una finca de propiedad municipal colindante con la glorieta de Overo. «Este edificio es el que albergará las cámaras donde se recogerá el agua en caso de lluvias intensas y, de no ser suficientes para almacenar todo el agua, ésta se expulsará por el colector de alivio al río Alvarés», detalló el alcalde. El aliviadero tendrá un cierre perimetral y, en la misma finca, se construirá un aparcamiento de 160 metros cuadrados, de uso exclusivo para los servicios técnicos.

«Tal y como nos comprometimos, no hemos parado hasta hacer realidad este proyecto, que es posible gracias a que logramos recuperar el aval de 2,1 millones de euros, que serán íntegramente destinados a las obras que estaban contempladas en el proyecto inicial de Los Balagares. Se trata de obras todas ellas vinculadas a servicios públicos básicos a los que tiene derecho todo el mundo, resida o no en una urbanización privada y que además no cuestan nada al Ayuntamiento porque se pagan con cargo al aval», recordó el alcalde. «Demostramos con hechos que mientras otros crean problemas, nosotros los resolvemos. Los problemas que padecían los vecinos y vecinas de Los Balagares no fueron generados por el gobierno socialista, pero sí somos los responsables de por fin se hayan resuelto. Hace apenas un año hablábamos de la resuperación del aval y ahora ya se están haciendo las obras del aliviadero, que esperamos puedan estar acabadas para finales de año», añadió Iván Fernández.