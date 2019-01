El nuevo Plan General de Cabranes atenderá la demanda de vivienda Gerardo Fabián, con uno de los planos del nuevo Plan General de Ordenación Urbana. / A. G.-O. El documento, aprobado tras 15 años de trámites, plantea un «crecimiento sostenible» del concejo, en el que Torazo pasa a ser núcleo urbano ALICIA GARCÍA-OVIES SANTOLAYA. Viernes, 4 enero 2019, 00:11

Cabranes ya tiene Plan General de Ordenación Urbana. La nueva normativa entró en vigor el pasado 31 de octubre, tras casi 15 años de tramitación y diversas modificaciones. El planeamiento anterior databa de 1998 y se había quedado obsoleto, llegando a ser un problema para el crecimiento del concejo. La llegada de nuevos residentes ha provocado que la demanda de vivienda sea superior a los inmuebles disponibles. Una situación que desde el Ayuntamiento esperan paliar en un futuro gracias a este nuevo marco urbanístico que facilita el proceso de edificación, simplificándolo respecto al anterior.

El nuevo plan prevé el crecimiento del concejo «de una forma sostenible». Se apuesta por la consolidación del terreno no edificado de los núcleos antes de promover la expansión de éstos. «La idea es construir en los espacios disponibles dentro del casco urbano antes de optar por ampliar el terreno. Así lograremos un crecimiento sostenible y ordenado. No se trata de edificar por edificar. Esta claro que no vamos a ponernos a hacer una gran urbanización», explica el alcalde, Gerardo Fabián.

La normativa, que todavía está siendo estudiada por los trabajadores del Ayuntamiento, es más exigente con las viviendas de nueva construcción. Aun así, el detalle con el que está elaborado el documento permite que la tramitación sea más ágil y rápida. De esta forma, procesos que antes tenían que pasar por la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias (CUOTA) podrán contar directamente con licencia municipal, acotando considerablemente los tiempos.

En torno al 50% de los pisos del municipio están incluidos en el catálogo urbanístico

Esta agilidad se verá también reflejada a la hora de realizar reformas o ampliaciones en edificaciones incluidas en el catálogo urbanístico, lo que supone en torno al 50% de las estructuras del concejo. El documento, que consta de varios tomos, señala específicamente el nivel de catalogación de cada inmueble, así como las actuaciones que pueden llevarse a cabo en el mismo. Esto permitirá que en muchos casos no sea necesario pedir permiso a Patrimonio antes de comenzar las obras.

Ese es el caso, por ejemplo, de los talleres organizados por el Ayuntamiento para la rehabilitación de fachadas. «No es necesario pedir permiso a Patrimonio porque es un trabajo que ya se ha hecho en el plan», explica el alcalde.

Una de las mayores novedades con respecto a las normas subsidiarias anteriores es la catalogación de Torazo como núcleo urbano y no rural, como venía siendo hasta ahora. La localidad, que en la actualidad cuenta con más de medio centenar de viviendas, pasará así a tener el mismo nivel urbanístico que Santolaya, capital del concejo. Esta medida permitirá construir viviendas de mayor altura y se eliminará el retranqueo (distancia mínima de la edificación a los linderos).

Barreras visuales

El nuevo en plan también tiene en cuenta que las viviendas no supongan una barrera visual y que estén integradas con el entorno. De esta forma, se prohíbe la edificación en algunas zonas en las que antes sí se podía. Asimismo, se diferencian distintos suelos no urbanizables (pastizales, protección ecológica, interés agrario, núcleo rural, protección arqueológica...).

El proceso para elaborar el nuevo Plan General se inició en el 2003, pero dos informes desfavorables de Patrimonio y Medio ambiente obligaron a revisar el texto. «Fue una odisea larguísima que ha durado quince años, pero, por fin, tenemos el documento. El plan sienta las bases del futuro del concejo», apuntó el alcalde. Con el fin de facilitar el uso y consulta del plan, que cuenta con diversos tomos, el Ayuntamiento tiene previsto encargar al arquitecto municipal un resumen con los puntos más importantes. «Ahora tenemos que hacernos al documento, pero cuando sepamos trabajar con él todo será más fácil», añadió.