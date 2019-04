«Nunca he disimulado el orgullo de ser de Villaviciosa; está en mi ADN» El alcalde, Alejandro Vega, entrega el diploma de Hijo Predilecto a Evaristo Arce Piniella en el teatro Riera. / JORGE PETEIRO El periodista, escritor y gestor cultural Evaristo Arce recibe el título de Hijo Predilecto. Insta a que la villa «no sea una ciudad dormitorio» E. RODRÍGUEZ VILLAVICIOSA. Domingo, 28 abril 2019, 01:42

«No necesito ir a Punta Cana cuando tengo tan cerca la playa de Rodiles, atascos incluidos. Ni viajar al Tíbet para hacer una cura de contemplación y relax teniendo aquí al lado la ría o Valdediós, destinos propicios para el recogimiento. Tampoco echo de menos la Ruta 66 -que cruza Estados Unidos de un lado a otro-, cuando puedo hacer la ruta de los Molinos del Río Profundo o visitar los hórreos de Sietes o Poreñu. Villaviciosa tiene todos los recursos de belleza y tranquilidad y puede ser el paraíso soñado». En un mundo globalizado, el periodista, escritor y gestor cultural Evaristo Arce (Villaviciosa, 1941) no se olvida de sus raíces. Nunca, como bien recordaron sus amigos y también periodistas Carlos Rodríguez y Rubén Suárez, encargados de glosar su figura y méritos antes de que Arce recibiera ayer el título de Hijo Predilecto de Villaviciosa en el teatro Riera.

Aunque su trayectoria profesional le llevó a vivir en Oviedo y así figura en su Documento Nacional de Identidad (DNI), «Villaviciosa está en mi ADN, en mi código genético. Llevo muchos años residiendo fuera, pero nunca estoy ausente ni soy ajeno a lo que ocurre en su ámbito. Nunca he disimulado el orgullo de ser de esta tierra. Soy maliayo, nazareno y negrillo (en referencia al Lealtad) y a mucha honra y en todo aquello en lo que puedo trato de corresponderla por un deber innato», señaló.

Periodista en diversos medios de prensa escrita regionales, trabajó en 'Asturias semanal', la obra emprendida junto a Graciano García y que proyectó a numerosos escritores, poetas y artistas; dirigió el área de arte y literatura de la Obra Social y Cultural de la Caja de Ahorros, donde convirtió los 'Cuadernos del Norte' en referencia cultural nacional y fue director de la colección de arte Masaveu. El periodismo y el arte han sido sus grandes pasiones. Entre sus logros como gestor cultural, figuran el impulso de la Bienal Nacional de Arte Ciudad de Oviedo, el Certamen Nacional de Pintura de Luarca y el del Ayuntamiento de Villaviciosa.

Autor de biografías como las del doctor Álvarez-Buylla y de un amplio estudio sobre Alejandro Casona y jurado de los Premios Pueblo Ejemplar, su candidatura fue propuesta por el pintor Guillermo Simón y por Pilar de la Cuesta, a la que le unen lazos familiares, y fue apoyada por la asociación Cubera. A ellos y al Ayuntamiento de Villaviciosa que la respaldó por unanimidad dio «infinitas gracias» en una de las veces que se le quebró la voz y que hizo del día de ayer «uno de los más emocionantes» de su vida.

Al final de su intervención, señaló que «Villaviciosa es la misma que siempre, pero dentro hay otra nueva y en evolución, contemporánea y digital». En la época de la globalización, confió en que «esa tensión no sea pertubadora y Villaviciosa no se convierta en una franquicia, con repetitivos comercios y costumbres. No es sucursal de nadie y corre el riesgo de convertirse en una ciudad dormitorio, un lugar provisional y de tránsito. No caigamos en esa vulgar degradación». El alcalde, Alejandro Vega, cerró el acto aludiendo a que Arce nació en la calle Cervantes, justo en la casa de Ramona Pidal, madre de Ramón Menéndez Pidal, del que se cumplen 50 años de su muerte. «Esta coincidencia son una buena señal que nos alumbran para lograr lo mejor para esta tierra».