«Nunca he vivido la ganadería como algo que solo fuera de hombres» La ganadera Josefina Vega, con una de sus reses. «Tienes que sentirte empresaria para poder tirar para adelante, tener animales de buena genética y diversificar» Josefina Vega Ganadera y Premio Mujer Rural 2019

Josefina Vega, nacida en Gijón, pero afincada en Carreño, es una mujer emprendedora en mayúsculas. Fue la primera, junto a su suegra, en crear una sociedad civil para poner en marcha su ganadería. De eso hace ya más de treinta años. Desde entonces ha abierto dos casas rurales, es presidenta de la asociación de mujeres rurales Nosotras, integrante del grupo de acción local ADICAP de la Mancomunidad del Cabo Peñas y vocal de la Cooperativa Agropecuaria de Gozón. Una larga lista de títulos al que ahora suma el de Mujer Rural 2019. Su trayectoria profesional en el territorio la define, según el jurado que le ha otorgado el premio, «como una mujer luchadora, entusiasta y trabajadora, muy arraigada en el medio rural e involucrada en reivindicar un mejor futuro para el medio rural».

-¿Cómo ha recibido el premio?

-Es un orgullo y una satisfacción muy grande. Cualquiera de las otras 24 candidatas podría haber sido la elegida. Al final es un reconocimiento al esfuerzo de todas las mujeres del mundo rural, del trabajo que hacemos en las ganaderías, en casa... Es de agradecer que hubiesen pensando en mí.

-Lleva más de tres décadas en el sector. ¿Cómo recuerda esos primeros pasos?

-Para mí era como un juego. Nací en el mundo rural y al final son los valores que te inculcan. Con el tiempo comprendí que asociarse y agruparse con otras mujeres era beneficioso y te ayuda a tener nuevos logros.

-¿Alguna vez se sintió discriminada por ser mujer?

-No, eso es algo que yo nunca viví. Soy la mayor de tres hermanas y en mi casa no había distinción. Todas ayudábamos y colaborábamos en lo que nos pedían. Nunca viví la ganadería como algo que solo fuera de hombres. Siempre me han inculcado que si quería algo, podía hacerlo. Para mí esto no es un trabajo, es un hobby.

-¿Ha cambiado mucho la ganadería en ese tiempo?

-Sí, ahora está mucho más profesionalizada en todos los sentidos y la gente tiene más conciencia de que son empresarios. Si no te consideras una empresa, apaga y vámonos. Tienes que sentirte empresaria para poder tirar para adelante, tener ejemplares de buena genética, diversificar.... En mi caso, por ejemplo, decidí abrir dos casas rurales renovando dos caserías que tenía vacías y apostando por respetar los materiales originales. En ellas doy a la gente otro punto de vista del mundo rural. Los inquilinos pueden ordeñar una vaca o ver cómo trabajamos en la ganadería.

-Ganadería, casas rurales, presidenta de la asociación Nosotras... ¿Cómo saca tiempo para todo?

-Me gusta organizarme para poder llegar a todo. Las mujeres en eso llevamos una avanzadilla y nos cuesta menos. Además, tengo la suerte de que en casa me ayudan mucho, tanto mis padres como mi marido o mis hijos. Al final involucras a la gente que está a tu alrededor. Muchas veces son ellos quienes me recuerdan que tengo algo pendiente. Es un apoyo moral muy importante. Todo suma y eso es de agradecer. Al final la labor más importante de las mujeres de la zona rural debería ser transmitir estos valores para que no se pierdan.

-¿Cómo ve la situación actual de los pueblos?

-Creo que hay muchos ayuntamientos desarrollando iniciativas muy interesantes para frenar el éxodo rural. Se está cambiando el chip. Tenemos que aceptar que todo suma y recibirlo con los brazos abiertos.

Trabajo por hacer

-¿Cree que se valora el papel de la mujer en la zona rural?

-Cuando mis padres iban al concurso de las Meanas, en Avilés, eran mis tías quienes sacaban los ejemplares a pista, quienes lo preparaban. Los trabajos de la huerta eran cosa de mujeres. El papel de la mujer en el mundo rural no está relegado, el problema es que, por razones que desconozco, hemos permitido que ciertas acciones que siempre hemos hecho nosotras, se masculinizaran. Creo que sí se reconoce nuestro trabajo.

-¿Qué le queda por hacer?

-Ayudé a mi hijo a asentar su empresa hace seis años en la zona rural. Y le va muy bien. En lo que respecta a la asociación Nosotras, por ejemplo, este año les hemos pedido que para la asamblea anual tienen que vincular a una mujer joven con la entidad, porque la edad de las socias se está incrementando. Las mujeres siempre tenemos ideas y nuevas iniciativas en marcha.