«Nuestro objetivo es que no solo sea posible venir, sino también quedarse» El socialista Gerardo Fabián se compromete a trabajar para implantar los servicios públicos necesarios y atraer población

Gerardo Fabián tendrá otros cuatro años por delante para conseguir que «no solo sea posible venir a Cabranes, sino quedarse, trabajar y vivir». El socialista, que ayer volvió a convertirse en alcalde tras conseguir el apoyo mayoritario de los vecinos, a pesar de perder un concejal, agradeció el apoyo de los vecinos y de los concejales que lo acompañaron la última legislatura, con los que quiso tener un reconocimiento entregándoles un pin de plata. «Nací aquí, soy de aquí, de cada sitio tengo un recuerdo y me vienen incluso a la memoria vecinos que ya no están con nosotros pero de los que guardo un recuerdo especial. Creo que no hay mayor honor que contar con el apoyo de la gente que te vio crecer y con la que convives», destacó.

El socialista quiso hacer un repaso a una legislatura «complicada, con cambios en el equipo y dentro de un escenario económico que no favorece a los pequeños concejos rurales como el nuestro». Pese a ello, el regidor considera que «superamos muchas dificultades y, entre todos, conseguimos el apoyo necesario de otras administraciones, en gran parte porque tenemos un proyecto sólido, pero también porque proyectamos al exterior nuestro enorme capital humano. La participación vecinal de juntas, asociaciones y colectivos refleja nuestro valores y consolida la imagen de Cabranes como un municipio donde la convivencia de lo nuevo y la tradición es una realidad», destacó.

Para Fabián, Cabranes «es un concejo que avanza con sus gentes». «Nuestro sector turístico despunta a nivel regional y nacional. Pasamos de ser un destino de fin de semana a un lugar donde mucha gente piensa en quedarse», afirmó. En esta línea, la intención del ya equipo de Gobierno es aunar esfuerzos y buscar apoyos con el objetivo de conseguir aumentar la población. «Queremos hacer real que los vecinos del concejo tengan todos los servicios públicos que se necesitan», se comprometió.

La corporación de Cabranes quedó ayer conformada por seis ediles del PSOE, uno del Partido Popular y dos de Vecinos por Cabranes, que entran este año a formar parte de la Corporación local. La agrupación, encabezada por Fernando Ginés, se comprometió a trabajar pos los vecinos para hacer valer los votos logrados en las elecciones del pasado 26 de mayo.