«Las obras municipales para frenar los vertidos a la ría llegaron tarde y mal» Andrés Pérez, con la sentencia del juzgado gijonés. / A. G.-O. Los mariscadores de Villaviciosa, satisfechos por la sentencia que les da la razón y que confirma que el estuario se cerró por contaminación fecal ALICIA GARCÍA-OVIES VILLAVICIOSA. Jueves, 4 octubre 2018, 00:21

La sentencia del juzgado de lo Contencioso-administrativo de Gijón favorable a los mariscadores de Villaviciosa ha puesto fin a cinco años de lucha por demostrar que los vertidos que provocaron el cierre de la ría en 2011 procedían de la red municipal. «Estamos satisfechos, más que por el dinero, por demostrar que teníamos razón, pero tristes porque la ría siga cerrada después de tantos años», asegura Andrés Pérez. Ha sido el primero de los profesionales que llevaron a juicio al Ayuntamiento y que ha recibido la notificación del juez informándole de que será indemnizado. En las próximas semanas esperan que el fallo llegue a los otros diez mariscadores que demandaron al Ayuntamiento para exigirle una compensación económica.

El colectivo intentó en 2016 llegar a un acuerdo con el alcalde, Alejandro Vega, para intentar evitar el juicio, pero la solicitud de un informe jurídico por parte de los populares frenó esta iniciativa. «El PP ya tenía informes del Principado desde 2008 por vertidos a la ría, pero hasta que no se cerró, no hicieron nada. Las obras para frenar los vertidos llegaron tarde, mal y nunca. Intentamos hablar muchas veces con Felgueres, pero siempre nos dio largas», criticó Pérez.

Finalmente, ha sido un juez quien les ha dado la razón, reconociendo los vertidos municipales como la causa de la contaminación y criticando que desde el equipo de gobierno no se tuviese en cuenta la incapacidad de la red de saneamiento para recibir las aguas de las más de 400 viviendas que se construyeron en aquellos años. Fueron los argumentos con los que el portavoz popular José Manuel Felgueres, por entonces alcalde de Villaviciosa, se mostró ayer en desacuerdo. Insistió en que la gestión de su equipo fue «ejemplar». «Los informes decían que la causa no era municipal y los vecinos no debían pagar por ello. Hicimos las obras que eran de nuestro ámbito. Si hay más vertidos municipales, el actual equipo de gobierno deberá encargarse», explicó.

El Ayuntamiento deberá pagar a los mariscadores una indemnización superior a los 200.000 euros. «La sentencia supone una condena para la gestión del PP en Villaviciosa. Pone de manifiesto que durante muchos años y con el boom de la construcción se edificó sin que a la vez se hicieran las obras necesarias para mejorar el alcantarillado y el saneamiento urbano», reprendió Vega, quien exigió «las explicaciones necesarias al PP».

Es la misma postura que comparte Ana López, de Foro. «Felgueres y el gobierno que le acompañó deberá responder ahora sobre su negligente y malintencionada actuación durante años con la contaminación de la ría y la situación de los mariscadores», apuntó. José Fernando Díaz, de Somos, recalcó la necesidad de hacer controles de vertidos «cuando sabemos que las conducciones vierten en ciertas circunstancias a la ría. No queremos que pase lo de Gijón».