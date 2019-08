La oficina de turismo recibe mil visitas, un 15% menos que el año pasado Los visitantes, en su mayoría madrileños y asturianos, llegan a la localidad «con la información recopilada ya en el origen» S. GONZÁLEZ SALINAS. Domingo, 1 septiembre 2019, 01:18

La oficina de turismo de Castrillón, ubicada en Salinas, recibió en agosto mil visitas. Aunque supone un aumento respecto al mes de julio, sigue quedándose por debajo de las estadísticas de años anteriores. La búsqueda de información en el puesto físico se redujo en torno a un 15% y esto se debe, según apuntan desde Turismo, a que «llegan con la información ya recopilada en el origen».

Salinas ha incrementado el número de visitantes, algo que sí se ha visto reflejado en las estadísticas de Salvamento o en la afluencia a los tradicionales festivales del mes como son el Surf, Music and Friends o el Songs for an Ewan Day. Ambos repitieron éxito de público, mucho llegado desde diferentes puntos de España e incluso del extranjero. A pesar de eso por la oficina de turismo pasaron muy pocas personas de fuera del país.

Tan solo se registraron 74 turistas extranjeros, en su mayoría de Francia, Italia o Portugal. En cambio se ha manifestado un considerable aumento en las consultas realizadas por madrileños, ya que la técnica atendió a 444 personas de Madrid frente a las 281 del mes anterior. Los asturianos siguen siendo los segundos visitantes en número, seguidos muy de cerca de los castellanoleoneses.

Esta tendencia sí se mantiene año a año, de ahí que la Concejalía de Turismo refuerce su promoción en estas comunidades autónomas. También está previsto aumentar la información local con la instalación de una pantalla digital en Piedras Blancas, que funcionará durante todo el año y para la que se está trabajando en el contenido que ofrecerá a los turistas, aunque este aunará espacios públicos con eventos culturales o de ocio que pudieran celebrarse en el concejo.

«Sabemos que el trabajo debe ir en esa línea porque con las redes sociales y los teléfonos móviles los turistas llegan con todo buscado por eso se reducen las visitas. A pesar de eso tenemos que tener cubiertas todas las vías, de ahí que se mantenga la información presencial en las oficinas», destacó la concejala de Turismo, Mar González.

Los vecinos de Salinas apuntan también en otra dirección, «hay mucha gente que viene y repite otros años porque les ha gustado. Aquí siempre hay una gran presencia de madrileños, es como su segunda casa. Lo mismo pasa con los asturianos que fundamentalmente vienen a la playa en verano. No es que no haya turistas es que son fieles a Salinas», insisten.