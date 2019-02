Oles busca apoyos para asegurar el futuro de sus fiestas Un grupo de baile folclórico, en el Mercáu Tradicional de Oles, declarado de Interés Turístico Regional. / JORGE PETEIRO «Somos tres personas, no llegamos a todo y eso nos supera. Necesitamos que la gente se involucre más», explica la comisión de festejos ALICIA G.-OVIES Domingo, 3 febrero 2019, 00:58

Tres personas forman en la actualidad la comisión de festejos de Oles. La organización ha ido perdiendo integrantes con el paso de los años hasta quedarse en este pequeño grupo. Ellos son los encargados de organizar a lo largo del año hasta cuatro grandes eventos. El más destacado, el mercado tradicional, declarado Fiesta de Interés Turístico Regional. Labor para la que ahora piden más colaboración de los vecinos. «Necesitamos que la gente se involucre más, que venga gente nueva. Nosotros no llegamos a todo y eso nos acaba superando», explica su presidente, Jonathan Solares. Para ello han programado el viernes, a las 19 horas, una reunión en su local social a la que animan a asistir a todos sus convecinos.

La comisión cuenta habitualmente con la colaboración de varios voluntarios para montar toda la infraestructura necesaria para las fiestas, pero la ayuda resulta insuficiente. «Cuando haces las cosas corriendo, no puedes cuidar los detalles. No podemos incorporar novedades porque no llegamos y el resultado no sale como queremos. Al final, esto se convierte más en una obligación que en un hobby», reconoce Solares.

La actual junta directiva se formó hace más de diez años. Desde entonces, los miembros han ido disminuyendo considerablemente, aunque «muchos siguen colaborando». La idea de la comisión es sumar todas las opiniones posibles con el objetivo de seguir organizando «unas fiestas que gusten no solo a los vecinos de la zona, sino a todas las personas tanto de Villaviciosa como de concejos cercanos que se quieran acercar». La reunión del viernes servirá para poner sobre la mesa está situación. La comisión presentará el estado de la junta, informará de proyectos que tiene pensados, pero, sobre todo, pedirá el compromiso de los vecinos. «Sabemos que es algo que pasa en muchos pueblos. Nosotros tenemos ganas de seguir, pero si la gente no se involucra más, las fiestas acabarán peligrando, aunque es algo que ahora no estamos pensando», afirma Solares. Por el momento, están aseguradas para este año y la comisión espera, que tras la reunión, por lo menos para otra década más.